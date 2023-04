L’aventure espagnole de Rafaëlle Robitaille-Bourgeois et Èvelyn Parry

Je ne pense pas que je vais revivre une expérience comme ça... Le ballon collait à leurs pieds, c'était incroyable! De pouvoir jouer contre des joueuses aussi talentueuses au niveau international, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais , déclare Èvelyn.

Le niveau tactique et technique des joueuses individuellement est plus élevé, tandis qu'au Canada, tu as quelques joueuses techniques dans ton équipe et d'autres choses qui viennent s'y incorporer , analyse sa coéquipière de longue date.

Alors que Rafaëlle restera à Malaga jusqu'à la fin de la saison, en mai, Èvelyn est de retour dans la région depuis environ un mois. En raison d'énormes délais pour l'obtention de visa de travail, la gardienne originaire de Chelsea a surtout dû se contenter de matchs amicaux pendant son séjour en Espagne. Malgré tout, elle en retire beaucoup de positif.

« Je dirais qu'un gros souvenir, ça va être mon espagnol que je vais garder. Je prenais des cours du lundi au vendredi et j'étais vraiment immergée dans leur culture. » — Une citation de Èvelyn Parry, gardienne de but du Málaga CF Femenino

Èvelyn Parry ne ferme pas la porte à l'idée de retrouver l'Europe à la fin de son parcours universitaire. Photo : Gracieuseté d'Èvelyn Parry

Le retour hâtif d'Èvelyn s'explique aussi par le fait qu'elle voulait passer du temps à la maison avant d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec les Wildcats de l'Université du Kentucky. Celle qui entamera un baccalauréat en kinésiologie et science de l'exercice a bon espoir de décrocher le poste de gardienne partante, dès sa première saison dans la NCAA .

Je pars fin juillet pour rejoindre ma nouvelle équipe, je suis très excitée! Pour le moment, je ne sais pas où je suis dans le classement des gardiennes, mais le coach est optimiste que je pourrais mériter la première place , précise-t-elle.

La polyvalence, un atout qui s'avère payant

À l'inverse de sa coéquipière, Rafaëlle Robitaille-Bourgeois a été utilisée à toutes les sauces depuis son arrivée dans la péninsule ibérique.

Je suis venue ici en tant qu'attaquante de pointe, ensuite j'ai switché à défenseure centrale. J'ai joué pas mal toute ma saison en défense, puis dans le dernier mois, j'ai recommencé à jouer attaquante de pointe , explique-t-elle.

Rafaëlle Robitaille-Bourgeois est déterminée à connaître une longue carrière chez les professionnelles. Photo : Gracieuseté du Málaga CF Femenino / FaceBook

Après avoir retrouvé son poste de prédilection, la Gatinoise n'a pas eu à patienter très longtemps avant de jouer les héroïnes.

Ma première game que j'ai jouée avec l'équipe A, en revenant des vacances, on perdait 2 à 1 lorsque je suis entrée en jeu dans les dernières minutes. Puis, j'ai marqué pour faire une égalisation de 2 à 2 , raconte fièrement l'ancienne de l'École secondaire Mont-Bleu.

Alors que son contrat vient bientôt à échéance, la jeune femme de 18 ans est convaincue qu'elle sera de retour sur les pelouses européennes, dès l'automne prochain.

« Pour l'instant, c'est la seule chose que j'aime faire et que je veux absolument garder dans ma vie, c'est ma première option. » — Une citation de Rafaëlle-Robitaille-Bourgeois, attaquante du Málaga CF Femenino

C'est sûr que cet été je veux être à la maison avec mes amis et ma famille. Mais ensuite, j'ai pensé revenir ici en septembre. J'ai quelques options aussi en France. J'ai quelques entrevues à faire pour voir ce qu'il est possible de se développer là-bas , souligne-t-elle.

Rafaëlle Robitaille-Bourgeois et Èvelyn Parry suivront donc des chemins bien différents au cours des prochains mois. Mais peu importe ce que l'avenir leur réserve, elles seront à jamais liées par cette grande aventure en sol espagnol.