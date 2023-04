Est-ce trop tôt pour célébrer la fin du projet de Muskrat Falls?

Les larmes aux yeux, la PDG de la société de la Couronne, Jennifer Williams, a annoncé mercredi avoir effectué des essais à haute tension sans incident et que le mégaprojet avait enfin franchi la ligne d’arrivée. Mais un nouveau rapport indique que d’autres tests seront nécessaires et révèle quatre pannes ayant perturbé le nouveau système de transmission depuis fin février.

On pense que ça va être un lien très fiable, mais il faut que nous étudiions l'efficacité de ces lignes pendant les deux, trois prochaines années , admet Walter Parsons, vice-président pour la transmission et le développement à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador.

Walter Parsons est vice-président pour la transmission et le développement à Hydro Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Gracieuseté - Hydro Terre-Neuve-et-Labrador

Pendant cette période, il faudra garder en service la centrale au mazout de Holyrood, qui devait fermer après la mise en service du barrage de Muskrat Falls. Un plan B est encore nécessaire en cas de panne sur les lignes, un réseau s’étalant sur 1100 km depuis la centrale au Labrador jusqu’à l’est de Terre-Neuve.

Même si on n’a pas forcément besoin des deux [de Holyrood et de Muskrat Falls] pour répondre à la demande ici à Terre-Neuve, on va être assez conservateur avec notre décision de fermer la centrale de Holyrood , explique Walter Parsons.

Il faut garder Holyrood pour la simple raison que le Labrador-Island Link [les lignes de transmission] n’est pas assez fiable , résume Larry Hughes, professeur en génie électrique et informatique à l’Université Dalhousie.

Ouverte en 1959, la centrale de Holyrood est au deuxième rang des plus grands pollueurs industriels de la province. Elle a généré 600 000 millions de tonnes de CO en 2021.

D’autres tests seront nécessaires

Dans une lettre soumise jeudi à la Régie des services publics, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador écrit que les essais effectués la semaine dernière sont concluants et montrent que les nombreux problèmes de logiciel perturbant les lignes électriques de Muskrat Falls sont réglés. Lors des essais précédents, en novembre, un bogue avait plongé 60 000 foyers dans le noir.

Malgré le succès des tests les plus récents, Hydro Terre-Neuve-et-Labrador hésite encore à envoyer la totalité de l’énergie produite au barrage de Muskrat Falls vers l’île. La centrale sur le fleuve Churchill peut produire jusqu’à 824 mégawatts d’électricité, mais Hydro n’enverra qu’environ 700 mégawatts sur les lignes dans les prochains mois.

D'autres tests seront nécessaires avant que les lignes fonctionnent à plein régime, peut-on lire dans la lettre.

Muskrat Falls aurait dû remplacer la centrale de Holyrood, vieille de cinq décennies, où Hydro Terre-Neuve-et-Labrador brûle 1 million de barils de brut par an. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Un essai contrôlé à 900 mégawatts sera effectué avant d’envoyer plus de 700 mégawatts sur le LIL [les lignes de transmission]. Cet essai se fera à l’hiver 2023-2024, indique le document. Toutes les fonctionnalités requises pour envoyer jusqu'à 900 mégawatts sur les lignes ont été testées lors des derniers essais à haute tension. Toutefois, il est recommandé de procéder à des essais contrôlés aux niveaux de tension les plus élevés avant de faire fonctionner le système à plein régime.

Larry Hughes rappelle que les tests à 700 mégawatts ont été effectués en mars pendant des conditions plutôt clémentes .

« Les lignes sont tombées en panne l’an dernier, pendant qu’il faisait très froid. [...] Il est encore nécessaire de voir si elles fonctionnent bien pendant l’hiver. » — Une citation de Larry Hughes, professeur en génie électrique et informatique, Université Dalhousie

Les conditions hivernales ont mené à plusieurs incidents dans les deux dernières années. Des câbles et d’autres équipements sont carrément tombés au sol à plusieurs reprises. Certaines réparations se sont étalées sur des semaines.

Quatre nouveaux problèmes

La lettre soumise jeudi à la Régie des services publics révèle quatre nouveaux problèmes survenus dans les dernières semaines.

Le premier incident a eu lieu peu de temps après la mise en service d’un des trois compensateurs synchrones du poste de transmission de Soldier’s Pond, près de Saint-Jean. La machine qui aide à régler la tension est tombée en panne le 27 février et n'a été remise en service que le 3 avril. Hydro Terre-Neuve-et-Labrador enquête sur l’incident.

Les 8 et 14 mars, un appareil utilisé pour transformer le courant est aussi tombé en panne. Hydro Terre-Neuve-et-Labrador a depuis adopté de nouveaux protocoles intermédiaires, dont des limites sur la quantité d'électricité qui peut être transmise, afin d’éviter d’autres pannes. Une solution à long terme se fait attendre.

Le 21 mars, un des groupes turbine-alternateur de la centrale a aussi été mis hors service quand une bride s’est fissurée. Des réparations temporaires ont eu lieu, permettant un retour en service pendant un maximum de 250 heures. Une solution à long terme sera mise en place d’ici le 26 avril, selon Hydro Terre-Neuve-et-Labrador.

Le projet de Muskrat Falls a été approuvé par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en 2012. La facture avait été estimée à 7,4 milliards de dollars, à l'époque. Selon les plus récentes estimations de coûts annoncées en juin, elle s’élève désormais à 13,37 milliards.