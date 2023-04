Montréal débloque 5,6 M$ pour 91 logements abordables au cœur du Plateau

Le comité exécutif de la Ville de Montréal vient d’autoriser une subvention de 5,6 M$ au montage financier visant à l’acquisition de l’immeuble.

Le groupe spécialisé en logements abordables Interloge pilote le projet depuis quelques mois.

Pour le vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal, Benoit Dorais, il s’agit d’un pas important dans le sprint visant à rehausser le nombre de logements abordables à Montréal.

« Le comité exécutif a décidé de réserver 5,6 M$ pour la réalisation du projet pour s’assurer d’avoir du logement abordable pérenne, abordable à vie, à l'extérieur de la spéculation » — Une citation de Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif à la Ville de Montréal Photo : Radio-Canada

La Ville de Montréal regroupe depuis juin 2022 plusieurs partenaires visant à construire et à préserver des logements abordables sur son territoire.

Le Manoir Lafontaine est l’un des projets pilotes ciblés par le Chantier Montréal abordable afin de tester et de raffiner des leviers d’intervention .

Selon M. Dorais une transaction est imminente .

D’autres étapes doivent être franchies ces prochaines semaines, notamment l'obtention de la garantie de prêt auprès de la SHCL.

Interloge et l’administration Plante sollicitent aussi des partenaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Québec annonçait en juin 2022 une subvention de 350 M$ pour des projets d'habitation qui seront réalisés par le Fonds de solidarité FTQ et le Mouvement Desjardins. Ces derniers s'engagent à rendre disponibles 2000 logements abordables et sociaux sur un horizon de trois ans.

Les locataires du 3485 avenue Papineau à Montréal avaient placardé à l'époque leurs balcons afin d'appuyer leur comité dans sa mobilisation contre les « rénovictions ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Un projet de 430 000$ par logement

Selon nos informations, le budget de réalisation pour le Manoir Lafontaine totalise 39 M$, soit près de 430 000 $ l’unité de logement.

Ce montant inclut des travaux de rénovations majeures de plus de 15 M$ qui pourraient s’étaler sur deux à trois ans, notamment pour le système de chauffage et les ascenseurs.

L’objectif est d’y accueillir en priorité la dizaine de ménages qui résident toujours dans l’immeuble et ces derniers seront relocalisés temporairement pendant les travaux , peut-on lire dans le document administratif du comité exécutif.

L’immeuble appartient depuis quelques années à une entreprise détenue par Brandon Shiller et Jeremy Kornbluth. La valeur d’imposition lors de la transaction en 2019 s’élevait à 15,3 M$.

Interloge est une entreprise d’économie sociale de la région de Montréal dont la mission est d’acquérir et de développer des immeubles à logement pour y offrir des loyers abordables. Son parc immobilier compte plus de 730 unités de logement et 1000 autres en développement.

Un symbole

Pour le maire de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Luc Rabouin, le Manoir Lafontaine était un symbole d’un investisseur spéculateur sans scrupule (...) Là, on a réussi à acquérir l’immeuble par un organisme communautaire pour en faire du logement abordable à perpétuité .

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Photo : Radio-Canada

Construit en 1966 comme hôtel haut de gamme dans le cadre de l’Expo 67, le Manoir Lafontaine fut transformé par la suite en immeuble résidentiel.

Au printemps 2021, le propriétaire actuel de l’immeuble de 14 étages avait remis des avis d’éviction aux locataires de l’immeuble, les informant qu’ils devaient partir le 30 juin pour une période d’au moins sept mois.

En mai 2022, le Tribunal administratif du logement (TAL) rejetait la demande des propriétaires qui souhaitaient évincer temporairement les locataires pour effectuer des travaux majeurs dans cette tour qui fait face au parc La Fontaine.

L’immeuble était devenu un symbole de la résistance des locataires face aux évictions et aux hausses de loyers.