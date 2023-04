Un investissement de 203 M$ pour les routes au Centre-du-Québec

Le doublement de l’autoroute 55 entre Bécancour et Saint-Eulalie fait partie des projets financés par cette enveloppe budgétaire.

De plus, le pont situé sur la route 132 et qui enjambe la rivière Gentilly, à Bécancour, sera reconstruit.

À Victoriaville, le pont de la rue Girouard, qui surplombe la rivière Gosselin, sera rénové.

« Il s'agit d'une somme record pour le plan 2023-2025 au sein de la région. » — Une citation de Eric Lefebvre, député d'Arthabaska

Des travaux d’asphaltage sont prévus à Saint-Bonaventure, à Saint-Edmond-de-Grantham et à Saint-Germain-de-Grantham, de la route 122, entre l'autoroute 20 et le 6e Rang, et, à Saint-Edmond-de-Grantham, de la rue Notre-Dame-de-Lourdes, entre la route 122 et la route de l'Église , indique le cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, par voie de communiqué.

En tout, 70 projets seront réalisés dans la région dans les deux prochaines années.