Un trafiquant d’armes de Winnipeg écope d’une peine de 12 ans d’emprisonnement

L’homme a plaidé coupable pour 13 chefs d’accusation distincts devant la Cour provinciale du Manitoba, incluant le trafic d'armes à feu, la possession non autorisée d’une arme à feu et l'utilisation de fausses identités pour obtenir illégalement des armes à feu.

Selon le Winnipégois, une des armes qu’il a fabriquées a notamment été utilisée lors d'une fusillade au Red River Ex en juin 2022.

Les dates de ces accusations remontent à septembre 2021 et à juin 2022.

Ce procès survient après une enquête policière de plusieurs mois ayant débuté après que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ait saisi, en novembre 2021, un colis destiné à Winnipeg qui contenait des pièces utilisées d’assemblage d’armes à feu imprimées en 3D.

Environ huit mois plus tard, la police de Winnipeg et l' ASFC ont perquisitionné le domicile de l'homme de 24 ans, où ils ont saisi diverses pièces d'armes à feu imprimées en 3D et des munitions compatibles, ainsi qu'un téléphone portable et une tablette électronique.

D’après les documents de la cour, la police a analysé ces appareils et a trouvé des dizaines de messages portant sur le trafic d'armes à feu entre le Winnipégois et des acheteurs potentiels.

Il fabriquait et commercialisait ces armes à partir de son appartement et a aussi continué de le faire après son arrestation et a même participé à leur fabrication pendant son incarcération, selon un exposé des faits convenu.

Lorsqu'il était en prison, l’homme a été enregistré lors d'un appel téléphonique où il affirmait qu'il était à l'origine de certaines armes utilisées dans des crimes commis autour de Winnipeg, toujours selon les documents de la cour.

Il donnait également des instructions par téléphone à son partenaire d'affaires sur le processus de fabrication des armes à feu et de la gestion des ventes.

Lié à plusieurs crimes

Pour le juge de la Cour provinciale du Manitoba Alain Huberdeau, l’ampleur des activités du Winnipégois est considérable.

Même si nous ne connaîtrons jamais l'étendue des dommages qu'il a causés, nous savons que les rues de Winnipeg, ainsi que la province dans son ensemble, seront un endroit beaucoup moins sûr et que l'élément criminel de la société a été renforcé par son activité , souligne-t-il.

Le cas de l’homme comprend plusieurs éléments à prendre en compte selon le juge, notamment sa lutte contre la dépendance aux drogues, le fait qu’il ait plaidé coupable et l’expression de remords par rapport à ses actes.

Considérant les peines prononcées pour chacun des 13 chefs d'accusation, il était passible d'une condamnation à 44 ans de prison.

Toutefois, le juge Huberdeau note que dans des cas similaires, des accusés avaient été condamnés à des peines de six à dix ans de détention. Il estime donc qu'une peine de 12 ans d'emprisonnement est justifiée compte tenu du nombre d'infractions.

Avec les informations de Sarah Petz