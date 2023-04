Brother, Falcon Lake et 23 décembre récompensés aux prix Écrans canadiens

Le film Falcon Lake, de Charlotte Le Bon, a remporté la statuette du meilleur premier long métrage. Le travail de Sara Mishara pour la comédie dramatique Viking, de Stéphane Lafleur, a aussi été souligné, remportant le prix dans la catégorie de la meilleure direction photographique.

Une scène du film « Viking », de Stéphane Lafleur. Photo : Films Opale

Le film de Noël 23 décembre s'est pour sa part distingué en raison de son succès aux guichets, ayant engrangé plus de 2 millions de dollars de recettes en salle. La production de Miryam Bouchard s'est vue décerner le prix Écran d'or pour un long métrage, qui est remis au film canadien ayant eu le plus grand succès commercial de l'année.

Parmi les œuvres lauréates du Québec, c'est toutefois le documentaire To Kill a Tiger qui a obtenu le plus de statuettes. Ce film réalisé par Nisha Pahuja a décroché les honneurs dans les catégories du meilleur long métrage documentaire, du meilleur montage dans un long métrage documentaire et de la meilleure musique originale dans un long métrage documentaire.

Sans surprise, c'est aussi une production du Québec qui s'est distinguée dans la catégorie du meilleur court métrage de fiction; l'ensemble des œuvres finalistes étaient québécoises pour une deuxième année consécutive. Le prix a été décerné à Simo, d'Aziz Zoromba.

12 statuettes pour Brother

La cérémonie de jeudi soir a été dominée par Brother, qui a remporté un nombre record de 12 prix, dont ceux du meilleur film, du meilleur scénario adapté et de la meilleure réalisation.

Image tirée du film « Brother », de Clement Virgo Photo : Entract Films

Le long métrage raconte une histoire de passage à l'âge adulte qui se déroule à Scarborough, en banlieue de Toronto. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de David Chariandy, qui aborde les problèmes de société auxquels sont confrontés deux frères canadiens d'origine jamaïcaine dans les années 1990.

Il a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto (TIFF) et a figuré sur la liste des 10 meilleurs films du festival pour l'année 2022.

Lamar Johnson, de Toronto, a reçu le prix de la meilleure interprétation dans un rôle principal pour son rôle du jeune frère, Michael, tandis qu'Aaron Pierre, qui joue l'aîné, Francis, a remporté le prix de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien.

C'est la première fois que les prix d'interprétation des Écrans canadiens sont décernés sans distinction de sexe.

Brother a également été récompensé pour les costumes, les coiffures, la direction artistique et la distribution, ainsi que pour le mixage et le montage sonore. Il s'agit du film canadien le plus primé depuis la création des prix Écrans canadiens, en 2013, selon ce qu'a déclaré un représentant.

La cérémonie des arts cinématographiques était l'avant-dernière d'une semaine d'événements en direct célébrant l'industrie canadienne des médias et du divertissement, qui se poursuivra vendredi soir avec un gala récompensant les émissions dramatiques et les comédies télévisées.

Pour clôturer les célébrations, les prix Écrans canadiens présenteront dimanche soir une nouvelle formule avec une émission spéciale préenregistrée sur les faits marquants de la semaine, présentée sur CBC et CBC Gem.