L'usine fermera complètement ses portes le 22 décembre prochain, a annoncé l'entreprise vendredi. Les 994 employés sont touchés par la décision.

Lors de l'annonce, on a entendu des hurlements, des cris, des insultes, des injures. Le message est passé, mais ce n'est pas de cette façon qu'on doit annoncer ça aux employés , ajoute Martin Bédard, un employé rencontré à la sortie d'une rencontre avec son syndicat vendredi avant-midi.

Je commençais ma neuvième année au mois de septembre , témoigne Lucie, une autre employée. C'est plate, être obligée de recommencer ailleurs. J'ai de jeunes enfants aussi, confie la travailleuse. Une chance, mon conjoint ne travaille pas ici. Les couples qui travaillent tous les deux ici, ça ne sera pas agréable.

Pour moi, je trouve que ce n'est pas une façon d'agir. C'est très déplorable de voir la façon dont ils ont agi avec nos employés. Nos proches, nos amis, le savaient bien avant nous autres. On l'a appris par vous, dans les médias. Je trouve ça très triste ce matin, pour toute la Beauce, estime Guylaine, une autre employée qui y travaillait depuis 14 ans. C'est un choc.

Le quart de soir sera aboli le 15 septembre, le quart de jour le 22 décembre.

Ça n'a pas de bon sens. On a encore su par les médias d'avance encore que c'est nous autres qui allions fermer. [La direction] passe le message à tout le monde avant de le passer à nous autres. C'est très triste , a réagi le président du syndicat d'Olymel Vallée-Jonction, Martin Maurice, qui travaille à l'usine depuis 25 ans.

Martin Maurice était un employé de l'usine depuis 25 ans. Photo : Radio-Canada

Martin Maurice assure avoir fait des appels la veille pour savoir quelle usine d'Olymel serait fermée. Je n’ai même pas été capable d'avoir de l'information pour savoir ce qui se passait exactement.

Il se dit surpris du choix de Vallée-Jonction. L'usine, selon lui, était la plus rentable, et faisait figure de proue en santé et sécurité au travail. Et c'est nous autres qui allons fermer. C'est bien ordinaire.

« Ça va avoir un impact épouvantable. Ça va toucher les commerces, tout le monde. Notre monde travaille, reste ici proche. Ça va être épouvantable. » — Une citation de Martin Maurice, président du syndicat d'Olymel Vallée-Jonction

On va souhaiter aux employeurs qu'il n'y ait plus de problèmes de main-d'œuvre avec 920 travailleurs [sic] qui vont chercher de l'ouvrage , ajoute-t-il.

Les éleveurs touchés

La fermeture de l'usine forcera les producteurs porcins de la Beauce à parcourir plus de distance pour se départir de leurs porcs.

Cette nouvelle-là nous affecte beaucoup comme producteur de Beauce. L'usine se trouve à environ 20 minutes de chez nous , ajoute Simon Breton, propriétaire de la ferme Maxi Porc, à Saint-Elzéar, en Beauce.

Là, on va être obligés de rediriger nos porcs dans des usines plus loin, soit à Saint-Esprit ou à Yamachiche. Ça a un effet très très important sur notre prix de production. Ces deux autres usines sont situées à plus d'une centaine de kilomètres de la ferme de Simon Breton.

Simon Breton, propriétaire de la ferme Maxi Porc Photo : Radio-Canada

Avant, ça nous coûtait environ 3 $ par porc pour les déplacer. Maintenant, ça va nous coûter 8 à 9 $ pour les déplacer à l'extérieur de la région. C'est 15 000 $ qui est amputé dans mes revenus à la fin de l'année , témoigne Luc Veilleux, propriétaire de la ferme porcine L.V inc. et de la pouponnière Porc Sylvestre.

Il s'agit d'un autre coup dur pour les producteurs de porcs, qui sont aux prises avec le contexte inflationniste.

« Il va avoir des entreprises qui vont fermer. Il y a beaucoup d'entreprises que les gens sont tannés de ces coups-là, on a coup dur sur coup dur. Le prix des grains depuis quelques années, il est très cher. » — Une citation de Luc Veilleux, propriétaire de la ferme porcine L.V inc

Cette fermeture est injuste, selon l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA).

L’annonce d’aujourd’hui est à l’opposé des efforts, des investissements et des sacrifices des éleveurs. Ces derniers méritent mieux, point à la ligne , lance avec mécontentement le président général de l'UPA, Martin Caron.

Les éleveurs de porcs de la province sont parmi les plus performants sur la planète et ont fait preuve d’une résilience exemplaire dans des circonstances exceptionnellement difficiles ces dernières années , poursuit-il.

Un camion transportant des porcs vivants, à Vallée-Jonction Photo : Radio-Canada

Impact économique

La nouvelle est d’autant plus difficile que les employés d'Olymel font partie intégrante du tissu économique de la Beauce depuis des décennies.

C'est l'enfer. J'ai des amis, des parents d'amis qui travaillent chez Olymel. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. La Beauce, c'est une place connue pour l'élevage de porc. C'est encore plus triste , croit Constance Pageau, propriétaire de l'entreprise Le pied de cochon à Vallée-Jonction.

Selon elle, de nombreux emplois secondaires et commerces seront touchés indirectement. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont créées autour de cette usine-là.

Sylvain Roy, propriétaire du marché d'alimentation à Vallée-Jonction, s'attend à ce que la fermeture de l'usine ait des conséquences sur le chiffre d'affaires des commerçants. Photo : Radio-Canada

C'est des personnes qui arrêtaient le soir en passant. Le midi, qui venaient se chercher un lunch, dit Sylvain Roy, propriétaire du marché d'alimentation à Vallée-Jonction.