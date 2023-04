La Première Nation Abegweit signe une entente sur la pêche avec Ottawa

Le gouvernement fédéral indique que cet accord renouvelable d’une durée de cinq ans reconnaît ainsi les droits ancestraux et issus de traités de la Nation Mi’kmaq de pêcher et de vendre du poisson à des fins de subsistance convenable.

Il prévoit aussi du financement visant à appuyer la mise en œuvre et la gouvernance des activités de gestion des pêches de la Première Nation Abegweit.

Selon cet accord, un processus de gestion concertée entre le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et la Première Nation Abegweit sera mis en place pour gérer cette pêche, dans le cadre d’un comité opérationnel conjoint et d'un comité exécutif de surveillance.

Le chef de la Première Nation Abegweit, Roddy Gould Jr, affirme que cette entente jette les bases requises pour que la prochaine génération ait plus de possibilités que la sienne.

Il s'agit de nos enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est leur donner le pouvoir et les outils nécessaires pour faire mieux que ce que nous avons fait, dit-il. C'est l'avenir.

En décembre 2022, la Première Nation Abegweit comptait 402 personnes. Photo : CBC

La Première Nation Abegweit est située à Scotchfort à l’Île-du-Prince-Édouard et comprend trois communautés autochtones, soit Morrell, Rocky Point et Scotchfort. Selon le gouvernement fédéral, la Première Nation Abegweit comptait 402 personnes en décembre 2022.

La ministre Joyce Murray a aussi annoncé un financement de 1,47 million de dollars sur quatre ans à la Société de conservation Abegweit pour l’aider à gérer les menaces qui pèsent sur deux espèces en péril, le saumon de l’Atlantique et l’anguille d’Amérique.

Il s'agit de deux espèces culturellement importantes pour les Mi'kmaq, et la société appliquera à la fois la science occidentale et les connaissances autochtones dans le cadre d'une approche écosystémique des problèmes auxquels ces espèces font face.

Avec les informations de CBC