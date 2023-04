Une nouvelle entente conclue pour la convention collective du SPVM

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, a annoncé la conclusion d'une entente de principe réglant la convention et le régime de retraite des policiers pour une période de cinq ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal Photo : Radio-Canada

Il ajoute que dans les prochaines semaines, les avocats vont s'affairer à la rédaction de la version finale des textes. Le contenu de l'entente est donc pour l'instant inconnu.

Attirer des recrues malgré le contexte

Le Service de police de la Ville de Montréal fait face à un défi crucial de rétention de main-d’œuvre.

En janvier, il y avait une cinquantaine de moins d’agents dans les rues de Montréal qu’à la même période l’année précédente.

Le service a connu 218 départs en 2022 (pour 207 embauches), dont 74 démissions. Du jamais vu , s’était alors exclamé Yves Francoeur, sonnant l'alarme face à la baisse des effectifs policiers.

Pour lui, cette baisse s’explique notamment par le plus grand danger que les policiers ont à affronter à Montréal, au regard d’autres corps policiers.

Car les fusillades sont en hausse en ce début d’année. Entre début janvier et le 5 avril, 25 événements impliquant des armes à feu ont eu lieu, contre 17 à pareille date l’an dernier. Et le SPVM a saisi davantage d’armes et arrêté plus de personnes.

Pour expliquer la désaffection du corps policier montréalais, Yves Francoeur dénonçait aussi les salaires trop faibles au vu du coût de la vie à Montréal.

Le directeur de la police de Montréal, Fady Dagher, estime que l'augmentation accordée aux recrues rend le SPVM plus compétitif. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Le directeur du SPVM , Fady Dagher, a dit faire de la question des effectifs une urgence absolue . Depuis le 20 février, toutes les nouvelles recrues à la police de Montréal accèdent directement à la permanence d’un constable de niveau 7, pour recevoir un salaire annuel de base de 46 100 $. Auparavant, les recrues n’avaient qu’un statut d’auxiliaire, au salaire de 36 900 $, pour une période maximale de 24 mois.

En août dernier, le gouvernement du Québec a annoncé le recrutement de 450 policiers supplémentaires sur cinq ans à Montréal, pour une somme de 250 millions de dollars.