Rebond des émissions de GES du Canada entre 2020 et 2021

Le Canada a émis 670 mégatonnes (Mt) de gaz à effet de serre (GES) en 2021, selon le nouveau Rapport d’inventaire national publié vendredi par Environnement et Changements climatiques Canada. Il s'agit d'une hausse de l'ordre de 11 Mt, soit 1,8 %, par rapport à 2020, année où le ralentissement économique provoqué par les confinements à répétition a eu une incidence notable sur les émissions.

Celles-ci sont cependant restées inférieures de 53 Mt, soit 7,4 %, aux niveaux observés avant la pandémie en 2019 , souligne-t-on dans le rapport. Des données que le ministre de l'Environnement Steven Guilbeault a qualifiées d' encourageantes vendredi. Le léger rebond dans les émissions après la pandémie est moins marqué que celui prévu au départ , a-t-il fait savoir.

Le profil d'émissions de 2021 du Canada était de 53 mégatonnes au-dessous des niveaux de 2019, avant la pandémie, et de 62 mégatonnes au-dessous des niveaux de 2005 , a résumé le ministre. Autrement dit, nous avons déjà accompli près du quart de notre objectif de réduction des émissions de 2030.

Les données publiées vendredi par le gouvernement corroborent sensiblement celles dévoilées en février dernier par l'Institut climatique du Canada. Dans son rapport préliminaire, l'Institut accueillait lui aussi comme une bonne nouvelle le fait que le Canada ait pu maintenir ses émissions sous les niveaux prépandémiques, et ce, malgré la reprise de l'activité économique.

L'Institut avait alors salué la dissociation de la croissance économique du Canada de l'émission de GES , une tendance qui semble elle aussi corroborée par les données du Rapport d’inventaire national 2023. Ces dernières indiquent que la croissance du produit intérieur brut (PIB) n'est plus directement proportionnelle à la croissance des émissions de GES au Canada.

L'augmentation plus faible que prévu des émissions montre que la croissance économique du Canada continue d'être plus propre et moins polluante qu'auparavant , a ainsi soutenu le ministre Guilbeault. Les économistes parlent d'un "découplage" des émissions du produit intérieur brut (ou PIB) du pays, l'intensité des émissions de l'ensemble de l'économie ayant diminué de 42 % depuis 1990.

À noter cependant qu'il s'agit bel et bien d'une baisse des émissions de 8,4 % par rapport à 2005, mais elle demeure loin de la cible de réduction fixée par le gouvernement, qui est de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005, et ce, d'ici 2030.

La relance, le pétrole et les transports

C'est le secteur du pétrole et du gaz qui est responsable de la plus grande part des émissions de GES annuellement au Canada, avec 28 % des émissions totales. Le rapport publié vendredi montre que ces émissions ont augmenté de 4 Mt de 2020 à 2021. Il s'agit d'une hausse de 4 %.

Il faut toutefois noter que les émissions de méthane ont, quant à elles, diminué de 15 Mt, ce qui constitue une réduction de 21 % comparativement au niveau de 2005.

Le gouvernement canadien estime que la baisse générale des émissions de GES survenue dans le contexte des confinements de 2020 est surtout due à la réduction des déplacements aériens et terrestres. Le secteur des transports avait en effet connu une baisse de 14 % des déplacements de 2019 à 2020.

Inversement, la reprise économique a provoqué une hausse des déplacements en 2021 par rapport à l'année précédente, et donc une hausse des émissions de GES liées au secteur des transports. Cette augmentation est estimée à 9 Mt.

Dans le cadre de la reprise économique, ce sont donc ces deux secteurs – la production de pétrole et de gaz et les transports – qui sont responsables de la légère augmentation des émissions de GES au Canada en 2021 comparativement à 2020, selon ce qu'avance le gouvernement.