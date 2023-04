Zénith sera de retour l’an prochain

La représentante de la génération Z a séduit le public avec son interprétation d’All by Myself, chanson popularisée par Céline Dion, le jour même où la diva québécoise a dévoilé son premier titre depuis l’annonce de ses ennuis de santé. La jeune chanteuse, qui est aussi comédienne, a battu au fil d’arrivée Annie Villeneuve, Benoît McGinnis et Kim Richardson.

Avec une deuxième saison à venir, Véronique Cloutier semble avoir réussi son pari de créer l’événement les jeudis soir à l’occasion d’une émission diffusée en direct, sans rattrapage, en raison de contraintes en matière de droits d’auteur pour la musique utilisée.

Chaque semaine, des artistes d’âges différents avaient le défi de surprendre un public intergénérationnel avec des numéros à grand déploiement mêlant chant, danse et mises en scène spectaculaires.

ICI Télé n’avait pas hésité à délier les cordons de sa bourse pour ce rendez-vous musical, lancé en grande pompe à l'hiver.