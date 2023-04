Gilles Arsenault fait son entrée au cabinet du premier ministre King à l’Î.-P.-É.

Le député d’Évangéline devient ministre du Développement économique, de l’Innovation et des Échanges, en plus d’être ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.

Plein d’émotions, plein de nouveau pour moi, mais j'ai très hâte de commencer ce travail-là , lance Gilles Arsenault lors d'une entrevue au Téléjournal Acadie.

Le nouveau ministre affirme avoir déjà commencé à se familiariser avec les dossiers en cours et assure que le développement économique de la province reste une priorité, tout comme la francophonie.

Le fait qu’on m’a assigné la responsabilité des affaires acadiennes et francophones démontre l'intérêt de ce gouvernement de continuer d'appuyer les projets des Acadiens et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard et j'ai très hâte de collaborer avec les gens des différentes communautés.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, a nommé son nouveau cabinet vendredi. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le premier ministre a fait part de la composition de son cabinet vendredi avant-midi. Il comprend 12 ministres, soit 2 de plus que dans son précédent cabinet. On y trouve également quatre femmes, alors qu’il n’y en avait que deux à la dissolution de la Chambre avant les élections.

Cinq nouveaux visages font leur entrée au cabinet, alors que cinq changent de chaise.

Dennis King a profité de l’occasion pour déplacer des ministres de son précédent cabinet. Par exemple, l’ancien ministre des Finances Mark McLane obtient le portefeuille de la Santé et du Mieux-être, à la place d’Ernie Hudson, transféré au Transport et à l’Infrastructure.

Jill Burridge fait son entrée au cabinet et obtient la responsabilité des Finances.

Jill Burridge devient ministre des Finances. Photo : Radio-Canada

Natalie Jameson conserve son poste au ministère de l’Éducation et de l'Apprentissage continu, en plus d’être la ministre responsable de la Situation de la femme.

Bloyce Thompson devient ministre de l’Agriculture, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Procureur général et vice-premier ministre. Il était auparavant ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture.

Cory Deagle, l’ancien ministre des Transports et de l’Infrastructure dans le précédent cabinet King, aura sous sa gouverne le ministère des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture.

Cory Deagle devient ministre des Pêches, du Tourisme, du Sport et de la Culture. Photo : CBC/Brittany Spencer

Steven Myers conserve son poste comme ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action climatique.

Rob Lantz fait aussi son entrée au cabinet King, en tant que ministre du Logement, des Terres et des Communautés.

Barb Ramsay aura la tâche de gérer le ministère du Développement social et des Aînés.

Enfin, Jenn Redmond devient ministre de la Main-d'œuvre, de l’Apprentissage et de la Population.

Le premier ministre Dennis King est également président du Conseil exécutif, ministre responsable des Affaires gouvernementales et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations.

Avec des informations de CBC