Le futur centre de crise en santé mentale de Sherbrooke suscite des inquiétudes

On parle de ce dossier-là dans notre région depuis 20 ans. [...] On se retrouve le 7 avril, où on nous annonce que ce centre-là sera situé au 125, rue Vimy. On nous apprend aussi, par la députée Christine Labrie, qu'il y aura consultation. Il y a des gens, en février, qui avaient fait des offres pour acheter cette maison et qui se sont fait dire que la transaction était presque complétée. Puis, M. Laberge du Partage Saint-François dit qu'on va procéder à l'embauche d'employés prochainement que l'ouverture aura lieu en juillet. On a l'impression de s'être fait passer ce dossier dans la gorge sans aucune information, aucune consultation, aucune chance de donner notre avis sur le positionnement du projet , déplore l'un des résidents de cette rue, Louis Côté.

« C'est un peu spécial de vivre une situation pareille pour un projet aussi sensible. On est en droit de s'attendre d'être consultés. » — Une citation de Louis Côté, voisin du futur centre de crise en santé mentale

Ce dernier soutient que le voisinage n'a pas eu son mot à dire dans l'élaboration de ce projet. On ne nous a jamais consultés malgré le fait qu'on allait le faire. Ça demande des éclaircissements. On a l'impression d'avoir été floués. Qu'est-ce qui se cache derrière ça?

Ce n'est pas un « pas dans ma cour »

Louis Côté se défend de faire preuve du syndrome « pas dans ma cour ». Je suis content que vous posiez la question. Dans ma maison, il y a des gens qui ont travaillé d'arrache-pied en collégialité avec des intervenants de la Fondation Rock-Guertin, d'Estrie-Aide et la Maison Aube-Lumière. Ce qu'on dit, c'est travaillons en collégialité. Avez-vous déjà entendu dire que la Maison Aube-Lumière avait causé des problèmes à sa création? Même chose avec l'entrepôt de la Fondation Rock-Guertin ou Estrie-Aide au centre-ville?

« J'ai été bénévole pendant six ans dans un conseil d'administration du réseau de la santé. On n'est pas du tout contre un projet semblable. On veut simplement être consultés. [...] On veut participer à la décision. » — Une citation de Louis Côté, voisin du futur centre de crise en santé mentale

Selon lui, de nouveaux propriétaires du secteur regrettent leur achat. Ils disent [qu'avoir su] jamais ils n'auraient acheté ça.

Plusieurs résidents de la rue seront présents ce samedi à 13 h alors qu'une séance d'information aura lieu au centre culturel et communautaire Françoise-Dunn. On a beaucoup de questions. Il y a des inquiétudes. [...] C'est comme si notre opinion ne comptait pas. Il me semble que c'est un minimum de délicatesse par rapport aux gens pour un dossier aussi sensible.

Une intervenante du futur centre de crise, Fanny Croteau, le directeur du Partage Saint-François, Sébastien Laberge, la cheffe du Département de psychiatrie du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la Dre Annick Michaud, et la directrice du Centre de crise et de prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, Myriam Lafond, répondront aux questions des citoyens. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie sera également présente.

Ce centre fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il devrait permettre l’embauche d’une dizaine d’employés à temps plein.