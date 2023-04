Le masque devient facultatif presque partout au CIUSSS MCQ

Le port du masque n’est plus obligatoire dans la plupart des établissements chapeautés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), notamment dans les résidences pour aînés.

Dans une note de service envoyée jeudi et dont Radio-Canada a obtenu copie, on peut lire que des assouplissements relatifs au port du masque sont permis dans certains de nos milieux .

Cette mesure fait suite à la décision du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) de ne plus obliger le port du masque dans les établissements de santé.

Dans tous les cas, au CIUSSS MCQ , le port du masque reste obligatoire si un usager, un travailleur ou un proche aidant a la COVID-19 ou des symptômes s'apparentant à la maladie.

Mais que ce soit dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires (RI) ou les résidences privées pour aînés (RPA), le port du masque est maintenant facultatif dans toutes les autres situations.

« En tout temps, les établissements [...] pourront prendre la décision de réintégrer le port du masque en prévention dans leurs installations lorsque nécessaire, comme c'était le cas avant la pandémie. [...] Le port du masque demeure toutefois un choix personnel, qui se doit d'être respecté. » — Une citation de Communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux

Changements dans les hôpitaux

Le port du masque demeure obligatoire à plusieurs endroits dans les centres hospitaliers pour les travailleurs de la santé, notamment dans les secteurs ambulatoires, les cliniques externes et les unités de soin ainsi que dans les centres de réadaptation physique, les cliniques médicales, les CLSC , les lieux de vaccination, les centrales de prélèvements et les maisons de naissance.

Pour ce qui est des usagers et des visiteurs, ils doivent porter le masque à leur arrivée à ces endroits et dans certains autres cas. Les patients devront notamment le porter lorsqu’ils sont en contact avec un travailleur de la santé.

Autant les travailleurs de la santé que les usagers et les proches aidants peuvent toutefois l’enlever dans les aires de circulation ainsi qu’à la cafétéria des hôpitaux.

Pour ce qui est du personnel qui travaille dans les cuisines, les laboratoires, les ateliers, les pharmacies ou qui sont dans le secteur administratif, le port du masque est facultatif dans les aires de circulations, à la cafétéria et partout où il n’y a pas de patients.

Soulagement et appel à la vigilance

La nouvelle directive soulage Jules Doucet, vice-président du comité de résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Cooke de Trois-Rivières. Ça faisait pratiquement 3 ans que ça durait. Il fallait revenir à une vie normale , a-t-il commenté.

Lui et d’autres résidents de l’établissement exigeaient des allégements aux mesures sanitaires depuis plus d’un mois, car la situation n’était plus viable , a indiqué M. Doucet. Le port du masque minait la qualité de vie des usagers, selon lui.

Les travailleurs de la santé sont également satisfaits, soutient Marie-Josée Hamelin, présidente du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers du CIUSSS MCQ – CSN (SPPSAM). Les employés nous demandaient de faire pression auprès de l’employeur et du ministère. Enfin, de façon graduelle et positive, on va enlever les masques , a-t-ell déclaré.

Si la nouvelle a réjoui de nombreux résidents et visiteurs rencontrés par Radio-Canada, plusieurs s’étaient résignés à porter le masque pour prévenir les infections respiratoires. C’est sûr que c’est toujours tannant un masque, mais on comprend que c’était nécessaire. Ma fille a encore attrapé la COVID dernièrement , a commenté une proche aidante en visite au CHSLD Cooke.

D’autres garderont leur masque tout près afin de se protéger. Moi, je vais toujours le porter dans les établissements de la santé, parce que c’est là qu’il y a le plus de bactéries et de microbes , a réagi un patient du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR).

Avec les informations de Raphaëlle Drouin