Le chauffage d’immeubles moins polluant et moins énergivore grâce aux boucles thermiques

En mode solutions avec Claude Bernatchez : le chauffage d'immeubles

Le principe est assez simple. De l’eau tiède circule dans un réseau souterrain vers chaque édifice, où un système d’échange de chaleur par thermopompes fait le reste du travail, chauffant les appartements et l'eau domestique ou climatisant.

L'eau tiède qui circule entre les bâtiments d'un complexe immobilier permet la distribution et la récupération de chaleur. Photo : Radio-Canada

Pratiquement 100 % de l'énergie est produite par des thermopompes , nous explique Thierry Gagnon, le responsable des opérations immobilières au Groupe Dallaire. Toute l'énergie qui est produite […] a un côté chaud et un côté froid […] Nous, on vient pousser ça au maximum en récupérant les deux côtés.

Les appartements qui ont besoin de chaleur rejettent du froid, qui est récupéré pour les appartements qui ont besoin de climatisation. L’inverse est aussi vrai.

Les échanges de chaleur qui font fonctionner les thermopompes. Photo : getty images/istockphoto / ttsz

« Le changement se fait pratiquement à l'année longue. Les bâtiments qui ont une façade ensoleillée le matin ou ceux qui sont plus en hauteur [… ] vont être en climatisation même en hiver. Tous les rejets en chaleur de la climatisation sont récupérés pour chauffer ou venir chauffer l'eau chaude. » — Une citation de Thierry Gagnon, responsable des opérations immobilières au Groupe Dallaire

Les égouts de la ville mis à contribution

L’échange thermique répond aux besoins des locataires presque toute l’année en maintenant la température de l’eau du réseau entre 10 °C et 35 °C.

Les kilowatts nécessaires pour récupérer la chaleur avec des thermopompes génèrent 4 à 6 fois plus d'énergie thermique. Photo : Radio-Canada

L’hiver, par grand froid, quand la demande énergétique est plus importante, l'aérothermie (qui récupère la chaleur de l’air extérieur), la géothermie et le gaz naturel permettent au système de répondre aux besoins sans surcharger le réseau d’Hydro-Québec. Même la chaleur contenue dans les eaux d’égout est récupérée.

« Les égouts sanitaires de la ville sont ramenés dans un gros échangeur qui va venir traiter cette eau-là… C’est la chaleur qu’on vient récupérer » — Une citation de Thierry Gagnon, responsable des opérations immobilières au Groupe Dallaire

Les égouts du complexe immobilier sont redirigés vers un appareil qui récupère la chaleur. Photo : Radio-Canada

Économie d'énergie

Le Groupe Dallaire, propriétaire du Faubourg du Moulin, aura eu besoin de 10 ans pour amortir les investissements nécessaires au déploiement du système. Les économies sont déjà de l'ordre de 30 %. Plus il y aura d’édifices et d’appartements qui viendront se greffer au réseau, plus les économies seront importantes.

Les systèmes plus répandus avec chauffe-eau et plinthes électriques consomment davantage d'électricité et embêtent Hydro-Québec pendant les périodes de pointe. Thierry Gagnon résume : On peut dire qu’[avec] chaque kilowatt qui est consommé au Faubourg du Moulin, on peut en produire de 4 à 6 fois plus en énergie thermique en récupérant les 2 côtés. Il ajoute : Au final […] 90 % de l'énergie à Faubourg du Moulin est de l'énergie renouvelable, électrique, via Hydro-Québec.

La biomasse de la Cité Verte

Le Québec veut réduire ses émissions de GES et décarboner son économie. On ne croit pas qu'Hydro-Québec aura la capacité de produire suffisamment d’électricité verte pour remplacer à elle seule les énergies fossiles.

Dès sa conception, le complexe immobilier de la Cité Verte a choisi de relier ses édifices avec une boucle thermique. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Déjà en 2012, dans le quartier Saint-Sacrement à Québec, alors que les premiers résidents s'installent dans les habitations de la Cité Verte, le système central de chauffage à la biomasse était conçu pour alimenter les maisons de ville, condos et appartements construits sur les anciennes terres des Sœurs du Bon-Pasteur.

« À l'époque, on a eu une oreille favorable au niveau des aides financières pour créer ce réseau-là. Hydro-Québec voyait un nouveau quartier qui utiliserait de l'électricité, mais qui l'utiliserait de façon très très modeste par rapport à une situation régulière. » — Une citation de Claude Routhier, responsable de la coordination en efficacité énergétique chez Poly Énergie

À la Cité Verte, les tuyaux souterrains font circuler une eau chauffée à environ 90 °C par quatre chaudières qui brûlent des granules de bois. Les thermopompes de chacun des bâtiments récupèrent la chaleur et chauffent les appartements et l'eau domestique. Le froid dégagé par les thermopompes est récupéré pour climatiser les appartements.

Les chaudières à la biomasse de la Cité Verte chauffent l'eau du réseau. Photo : Radio-Canada

On est capable d’optimiser le fonctionnement pour tirer le meilleur rendement énergétique possible des réseaux , nous dit le conseiller de Poly Énergie Claude Routhier. Ici, la biomasse peut produire jusqu'à 87 % de la capacité thermique du réseau. Pour le reste, 12 % proviennent de pompes à chaleur électriques. Moins de 1 % de l'énergie vient d’une chaudière au gaz qui sert en cas d'urgence.

Les granules de bois sont issues de résidus forestiers du Québec. Celles brûlées à la Cité Verte viennent avec un relevé de ses caractéristiques de production et de performance.

Les chaudières à la biomasse chauffent l'eau qui est alimentée vers des sous-stations dans chacun des édifices. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

« Si on avait laissé ces résidus-là dans la nature, la dégradation naturelle des résidus aurait produit [le même] CO 2 en question que la combustion de nos chaudières produit. » — Une citation de Claude Routhier, responsable de la coordination en efficacité énergétique chez Poly Énergie

D’autres solutions

Au Québec, on développe aussi des projets de réseaux qui ne fonctionnent pas en circuit fermé et qui permettent de récupérer la chaleur produite par une industrie pour la redistribuer. Par exemple, l'incinérateur de Québec comblera une partie des besoins énergétiques de l'hôpital de l'Enfant-Jésus situé quelques kilomètres plus loin. Ailleurs, des centres de données chauffent des serres. À Gatineau, le projet Zibi prévoit répondre aux besoins énergétiques de tout un quartier en récupérant la chaleur d’une usine de pâte et papiers.

L'incinérateur de Québec fournira une la vapeur produite à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

« C'est ça, l'avenir… C'est, dans un quartier, d'interrelier des édifices qui ont des vocations particulières, puis qui vont à certains moments de la journée, produire de la chaleur qu'on pourra récupérer. C’est la tendance ailleurs dans le monde » — Une citation de Claude Routhier, responsable de la coordination en efficacité énergétique chez Poly Énergie