Le site web de la CCN est en panne depuis lundi en raison d’une cyberattaque

Depuis lundi, la Commission de la capitale nationale (CCN) est la proie d’une cyberattaque qui vise à rendre son site Internet inaccessible, et il l'est en effet, selon une porte-parole de l’organisme, depuis le 10 avril.

Le site de la CCN est notamment utilisé pour effectuer des réservations de camping ou l'achat de laissez-passer saisonniers.

La cyberattaque a été revendiquée par le groupe pro-Russe NoName057(16). La CCN a en revanche affirmé dans une réponse envoyée par courriel vendredi à Radio-Canada n'avoir aucune confirmation de source crédible à ce sujet .

La société d'État a également assuré que les données personnelles de ses usagers et le système n’ont pas été compromis par la cyberattaque.

Nous collaborons avec le Centre canadien pour la cybersécurité ainsi que notre partenaire d’hébergement afin de le remettre en service de façon sécuritaire rapidement , peut-on lire dans la réponse de la CCN .

En attendant, la CCN utilise les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et Twitter, pour communiquer avec sa clientèle.

Pas la première victime de cyberattaque cette semaine

Plus tôt cette semaine d’autres sites Internet canadiens d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ont été la cible de cyberattaque.

Dans l'est ontarien, l’Hôpital communautaire de Cornwall n'a pas fait exception. Mardi, son site était inaccessible.

L’hôpital de l’est ontarien affirme, dans un communiqué de presse, avoir travaillé avec des experts en cybersécurité pour résoudre la situation. Le site Internet a été rétabli quelque 48 heures plus tard.

L'établissement assure que les dossiers médicaux électroniques n’ont pas été compromis. Cependant, les résidents pourraient subir des retards dans les soins programmés ou non urgents , explique l'Hôpital.

Toujours dans la même semaine, le site d’Hydro-Québec, de la Banque Laurentienne et le site du premier ministre Justin Trudeau et plusieurs autres n’étaient pas fonctionnels en raison de piratages, liés au même groupe NoName057(16).

Selon le Centre canadien de la cybersécurité, ces types d'attaques font plus de peur que de mal, mais les organismes doivent néanmoins se protéger. Un avis que partage Antoine Normand, président d'In-Sec-M, la grappe canadienne de l’industrie de la cybersécurité.

À part passer dans les bulletins de nouvelles depuis lundi, ce groupe-là ne vole pas de données, n'obtient pas de rançon. Ils font juste déranger tout le monde , a-t-il commenté.

À l'image de la CCN, l'Hôpital de Cornwall n’a pas confirmé que la cyberattaque dont il est victime est en lien avec le même groupe.

La CCN a par ailleurs refusé d'accorder une entrevue sur le sujet à Radio-Canada.

Avec les informations d'Ismaël Sy