La médaille d’un soldat noir de la Première Guerre mondiale rendue à sa famille

Une médaille de la Première Guerre mondiale qui prenait la poussière dans un magasin de pièces de monnaie de la Nouvelle-Écosse a finalement été rendue à la famille du soldat plus de 100 ans après sa mort.

Hal Davidson a découvert la médaille d'or après avoir fermé son magasin d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, au début de la pandémie.

La médaille porte l'image d'un homme à cheval et les années 1914 et 1918 sur un côté et de l’autre, il est écrit Pte. M Jackson , avec un numéro de bataillon.

Curieux, il a fait des recherches sur internet et il a découvert que le numéro était celui du bataillon de construction n° 2. Le bataillon basé en Nouvelle-Écosse a été la première unité militaire au Canada composée principalement de personnel noir.

Les soldats du bataillon étaient surtout utilisés pour effectuer des travaux exténuants pour dégager des arbres, construire des routes et entretenir des voies ferrées. Les membres ont été contraints de vivre dans des camps à part et n'ont pas reçu de soins médicaux, de rations ou d'équipements appropriés.

Hal Davidson a tout de suite compris que cette médaille était un élément important de l'histoire.

Si c'était quelque chose d'un de mes parents, j'aimerais certainement le retrouver , dit-il. Alors l'idée est devenue, de retrouver sa famille?

Connecté avec la famille

Il s'avère que c'était plus facile qu'il ne le pensait.

Le projet du cénotaphe d'Antigonish avait publié un profil du soldat Michael Jackson il y a quelques années, et un commentaire sous le profil identifie Theresa Brewster comme l'arrière-petite-fille du soldat.

Hal Davidson remet la médaille à Theresa Brewster, une descendante du soldat de la Première Guerre mondiale Michael Jackson. Photo : Gracieuseté de Hal Davidson

Hal Davidson lui a remis la médaille lors d’une cérémonie au monument du 2e bataillon de construction à Pictou, en Nouvelle-Écosse

J'étais en larmes , dit-elle, mais ça m'a fait du bien. C'était comme si je ramenais mon grand-père à la maison.

Theresa Brewster raconte qu’elle se souvenait que sa grand-mère parlait de soldat et de sa médaille. Mais en tant qu'enfant, elle ne savait pas si c’était vrai.

Quand elle racontait l'histoire, je pensais qu'elle la rendait plus grande que ce qu'elle était , dit-elle. En vieillissant, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas.

Le soldat Jackson est né à Tracadie, en Nouvelle-Écosse, et a travaillé dans une mine de charbon au Cap-Breton avant de s'enrôler en 1916. Il a servi en France avec le 2e bataillon de construction dans le cadre du Corps forestier canadien, qui fournissait du bois pour le front.

Il est mort près de 18 mois après son entrée en service après une altercation physique avec des camarades. Une accusation d'homicide involontaire a été recommandée, mais les responsables militaires ont constaté un manque de preuves et aucune accusation n'a été portée.

Il a laissé dans le deuil sa femme, Margaret, deux filles et un fils.

Theresa Brewster a ramené la médaille à Glace Bay pendant la fin de semaine de Pâques et a déclaré que tous les membres de sa famille voulaient la tenir et partager leurs sentiments de fierté envers leur ancêtre.

Elle prévoit d'intégrer la médaille à la collection du musée culturel de l’association pour l’amélioration de la culture noire à Glace Bay.