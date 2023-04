L’acériculture se lance dans le 4.0

En 2022, les travaux ont été très importants pour l'entreprise familiale. On a installé 20 kilomètres de fibre optique et enfoui 50 kilomètres de tuyaux dans les quatre érablières , affirme l'un des copropriétaires de la Coulée Creuse, Sylvain Patry.

L'homme et ses deux fils, tous trois copropriétaires, ont décidé de sauter à pieds joints dans ce qu'ils appellent l'acériculture 4.0. Si on veut évoluer, avoir des rendements et faire grossir les entreprises, je pense qu’on n'aura pas d'autre choix que de passer par là , explique François Patry, copropriétaire.

Les érablières de la famille Patry totalisent 262 000 entailles. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Acériculture 4.0

Des capteurs connectés à la fibre optique ont été posés un peu partout sur l'ensemble des installations acéricoles. La fibre optique permet la robotisation, l'automatisation des machines et l'interprétation des données de gestion qui ont été collectées. Désormais, sur les 30 stations de pompage, plus d'une vingtaine sont reliées à Internet.

« Je sais exactement où telle goutte d'eau a été produite et bouillie telle journée. » — Une citation de Sylvain Patry, copropriétaire de l'érablière la Coulée creuse

Presque aucune goutte d'eau d'érable ne voyage par camion-citerne. Ce transport se fait dorénavant au moyen de tuyaux sous-terrains.

Le liquide se maintient ainsi constamment à une température de 3 ou 4 degrés Celsius, ce qui permet d'éviter les variations de température au cours des manipulations. Certaines gouttes parcourent 17 kilomètres sous terre avant d'arriver au centre de bouillage , illustre Sylvain Patry.

De la machinerie de dernière génération, comme des concentrateurs de haute technologie, a été installée dans le bâtiment où est bouillie l'eau d'érable. Ces machines sont commandées par des écrans tactiles et les données sont accessibles sur ordinateur ou sur téléphone cellulaire.

Des concentrateurs de dernière technologie ont été installés dans les érablières de la famille Patry. Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Un atout pour la main-d'œuvre

L'objectif est d'atteindre un meilleur rendement, mais également d'assurer une meilleure qualité de vie aux employés.

Parmi eux, Marco Lavoie, qui travaille pour la famille depuis 34 ans. Il est entré dans l'entreprise comme entailleur, et aujourd'hui, il agit davantage comme expert en nouvelles technologies.

Les machines, c’est rendu au wi-fi et il n’y a plus rien de manuel. Ça runne par ordinateur et par téléphone. Pour moi, c’est une expérience et c’est un challenge aussi , raconte l'homme en souriant.

Dans un contexte de manque de main-d'œuvre, l'appui de la technologie est grandement apprécié dans le centre de bouillage. Avant, j'avais sept ou huit personnes ici. Maintenant, j'[en] ai deux. Les autres ouvriers sont affectés ailleurs, en forêt, par exemple , ajoute Sylvain Patry.

Le président des producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie confirme que la tendance est au virage technologique pour de nombreuses acéricultures. Même des entreprises de moyenne taille s'y mettent , soutient Justin Plourde.

« Nos élus ont décidé de brancher le Québec, c'est une belle occasion. On est gagnant-gagnant. » — Une citation de Justin Plourde, président des producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

Être un chef de file

L'acériculteur Sylvain Patry se définit comme un entrepreneur qui veut partager ses connaissances. Avec 262 000 entailles au total, la famille Patry détient l'une des plus grosses entreprises acéricoles du Québec. Elle souhaite montrer la voie à d'autres producteurs du milieu.

Les trois copropriétaires travaillent main dans la main avec l'entreprise CDL qui a installé les équipements de dernière génération pour créer et améliorer les prototypes de machines.

Sylvain Patry indique avoir accueilli des collègues producteurs de sirop d'érable d'un peu partout au Canada et aux États-Unis qui étaient curieux de voir ses nouvelles installations.