Après 7 ans d’état d’urgence, la Colombie-Britannique bat toujours des records de surdoses

D’après de nouvelles statistiques de l’agence provinciale, le mois de mars 2023 a connu le plus grand nombre d'appels d’urgence pour une surdose en une journée, la moyenne la plus élevée d'appels pour des surdoses en 30 jours ainsi que le plus grand nombre de jours consécutifs où les ambulanciers ont assisté à 100 intoxications ou plus.

Plus précisément, selon les données, 119,9 surdoses par jour, en moyenne, sont survenues en mars dans la province. Le précédent record en 30 jours était de 116,2, constaté entre juillet et août 2021.

Les services d'urgence indiquent que 100 intoxications ou plus ont été signalées chaque jour pendant 19 jours, du 15 mars au 2 avril. Le précédent record était de 15 jours consécutifs et a été établi en août 2021.

Le 22 mars 2023, les ambulanciers ont répondu à un total de 205 appels d'intoxications en Colombie-Britannique, un nouveau record quotidien provincial, dépassant le record précédent de 203 le 19 janvier 2022.

Le 14 avril 2016, la Colombie-Britannique a déclaré une urgence de santé publique en raison de l'augmentation importante du nombre des surdoses ayant entraîné des conséquences graves pour la santé, et même la mort.

En 2022, les drogues illicites ont provoqué près de 2300 morts, selon un rapport du Service des coroners de la province. Il s'agissait du nombre de décès le plus important enregistré au cours d'une année, après 2021.

Appel à un approvisionnement en drogues sûr

Le médecin hygiéniste en chef qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire en 2016, le Dr Perry Kendall, explique que la mesure visait à sensibiliser le public à la situation et à accélérer la publication des données sur les surdoses et les morts.

Le médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire en 2016, le Dr Perry Kendall. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Il estime que les premières initiatives des autorités, comme la mise en place de centres de prévention des surdoses, avaient d’abord eu un certain succès, puisque le nombre de morts par surdose était resté stable en 2017 et en 2018, puis avait diminué en 2019.

Ensuite, la pandémie de COVID-19 est arrivée. Les gens n'avaient tout simplement pas accès aux lieux de consommation supervisée, aux centres de prévention dont ils avaient besoin, et les données ont rebondi en 2020, en 2021 et en 2022.

Aujourd’hui à la retraite, le Dr Perry Kendall plaide à la fois pour une décriminalisation nationale des drogues et pour un programme d'approvisionnement sûr en drogues à l'échelle du Canada.

Je pense que, tant que nous n'aurons pas trouvé un mécanisme permettant de changer la nature humaine à grande échelle, afin que les gens n'aient plus envie de consommer de la drogue, et je ne pense évidemment pas que nous y parviendrons, [nous devons créer] un approvisionnement réglementé plus sûr , dit-il.

Leslie McBain, cofondatrice de Moms Stop the Harm, a perdu son fils Jordan d'une surdose en 2014. Elle affirme que la clé du succès dans le traitement des dépendances est d'offrir des choix. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

La situation empire, encore et encore

La cofondatrice de Moms Stop the Harm, Leslie McBain, déplore aussi que les drogues soient de plus en plus toxiques et qu’il n'y ait pas assez de tests disponibles pour que les usagers soient conscients de ce qu'ils consomment.

Celle dont le fils de 25 ans a succombé à une surdose en 2014 dit qu’elle était optimiste lorsque la Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence, croyant que cela serait l'élan nécessaire au changement.

« Je n'aurais jamais prédit [...] que la situation ne ferait qu'empirer, encore et encore. » — Une citation de Leslie McBain, cofondatrice de Moms Stop the Harm

Sept ans après la déclaration de l’urgence sanitaire, elle constate une amélioration en ce qui concerne les politiques d'aide aux consommateurs de drogues, mais estime que les choses ne vont pas assez vite.

La nécessité d'un approvisionnement sûr est toujours à l'ordre du jour, tout comme en 2016 , conclut-elle.

D'après des informations de La Presse canadienne