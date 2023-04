Inflation et agriculture : le ministre Lamontagne à la recherche de solutions

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, dit avoir mandaté son ministère et la Financière agricole afin de trouver des façons d'aider les agriculteurs qui croulent sous les dépenses en raison de l'inflation.

De passage au Kamouraska jeudi, le ministre Lamontagne a dit comprendre les préoccupations des agriculteurs.

Ce qu’ils vivent là, c’est certain qu’il y a du stress et je suis très sensible à la situation qui est vécue par les agriculteurs et les agricultrices du Québec , a-t-il affirmé.

Selon un sondage révélé mercredi par l'Union des producteurs agricoles (UPA), près d’un agriculteur sur quatre est en mauvaise ou en très mauvaise posture financière.

« Ce qu’on vit depuis un certain nombre de mois, c’est qu’il y a eu des augmentations rapides, ce qui fait qu’il y a peut-être eu un délai dans la capacité des programmes à capter ça. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Le ministre Lamontagne se dit bien conscient que la hausse des taux d’intérêt a également un impact majeur pour les agriculteurs; c'est pourquoi il souhaite trouver des solutions, avec une sensibilité accrue pour la relève agricole .

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, a visité plusieurs fermes du Kamouraska, jeudi. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En entrevue à Info-réveil, le président de la Fédération de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, Cédric St-Pierre, a affirmé qu'il était de plus en plus difficile pour les aspirants agriculteurs de posséder et de rentabiliser une ferme.

Le prix des terres augmente en moyenne de 10 % chaque année. C’est de plus en plus difficile pour la relève d’obtenir une terre , déplore-t-il.

Il précise que bon nombre de producteurs de la relève n'arrivent pas à générer suffisamment de revenus pour éponger leurs dépenses.

« 44 % des agriculteurs de la relève doivent travailler à l’extérieur pour arriver à payer leurs factures. » — Une citation de Cédric St-Pierre, président de la Fédération de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent

M. St-Pierre ajoute que les producteurs qui se trouvent un autre emploi à temps partiel n'ont pas accès aux mêmes programmes que ceux qui travaillent à temps plein à leurs fermes, ce qui contribue à exacerber leur précarité financière.

L'Union des producteurs agricoles (UPA) du Bas-Saint-Laurent affirme avoir fait part de ses préoccupations au ministre Lamontagne lors de sa visite, et mènera d'autres actions dans les prochaines semaines afin de faire valoir ses revendications en ce qui a trait à la situation financière des agriculteurs, mais aussi à leur santé mentale.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron et d'Éric Gagnon