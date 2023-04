La biodiversité colombienne disparaît à vitesse grand V

Alors que le tonnerre gronde et que la pluie abondante continue de tomber, Ricardo Canale contemple avec un regard pensif sa plantation de café dans les montagnes, près de Cali. Depuis quelques années, la production de cette exploitation familiale n’est plus ce qu’elle était.

« En fait, la récolte n’est que la moitié de ce qu’elle était auparavant. Depuis quelques années, on est passé d’El Niño à La Niña, soit de la sécheresse aux pluies diluviennes. Des conditions extrêmes et instables qui sont très mauvaises pour le caféier, qui est une plante assez fragile. » — Une citation de Ricardo Canale, caféiculteur en Colombie

Ricardo Canale s’inquiète de l’avenir de sa ferme, et plus largement de l’avenir du café en Colombie. Si ça continue comme cela, c’est l’avenir de la culture du café en Colombie et dans le monde qui est compromise. Le microclimat qui la permet est en voie de disparition. On ne pourra pas indéfiniment monter plus haut dans la montagne pour le retrouver. Viendra un temps où on ne pourra plus cultiver le café.

Ricardo Canale, caféiculteur près de Cali. Photo : Victor Letelier

Si la culture du café est menacée en Colombie, ce n’est pas uniquement en raison des changements climatiques. Les impératifs productivistes de l’agro-industrie viennent dans une large mesure aggraver leur impact.

En effet, afin d’améliorer le rendement de certaines cultures vouées à l’exportation, par exemple celles des bananes, du maïs ou du café, on a eu tendance à réduire leur variabilité génétique pour ne miser que sur deux ou trois espèces plus performantes.

Saviez-vous que?

La Colombie recèle l’une des plus riches biodiversités dans le monde. Elle abrite 10 % de la flore et de la faune mondiales.

Le problème, c’est que ces dernières s’avèrent être aussi les plus vulnérables aux parasites et aux champignons qui apparaissent avec les changements climatiques. Par conséquent, les agriculteurs doivent recourir davantage aux engrais chimiques et aux pesticides. Tout cela est bien sûr désastreux pour la biodiversité.

Henry Calvo, producteur de café à Fenicia en Colombie Photo : Radio-Canada / Frank Desoer

Henry Calvo peut en témoigner, lui qui est un petit producteur de café à Fenicia, petit village dans la cordillère occidentale des Andes. Il déplore que le cartel de la Fédération des producteurs de café de Colombie lui ait imposé, à lui comme à d’autres agriculteurs, d’abandonner la variété traditionnelle de café Arabica au profit d’une nouvelle variété, en principe plus productive, mais qui s’avère beaucoup moins adaptée aux rigueurs des changements climatiques.

Semences du futur à la rescousse de la biodiversité

Il y a un peu plus d’un an, le Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), qui regroupe des scientifiques de partout sur la planète, a inauguré à Palmira, en Colombie, le centre Semences du futur. Il s’agit de la plus grande banque de semences tropicales du monde. On y retrouve 36 000 variétés de haricots, 26 000 espèces de plantes fourragères et 6000 sortes de manioc. C’est en quelque sorte la mémoire alimentaire des pays tropicaux.

Des spécimens de toutes ces graines sont envoyés à la Réserve mondiale de semences de Svalbard en Norvège, à 1120 km du pôle Nord, afin de préserver la diversité génétique de la terre.

Centre « Semences du futur » à Palmira Photo : Radio-Canada / Frank Desoer

Cette mission de conservation de semences s’est avérée essentielle pour la survie alimentaire de certaines populations. Elle a permis de revitaliser certaines cultures végétales qui avaient été complètement détruites. Ce fut le cas, par exemple, à la suite du génocide du Rwanda, il y a 30 ans. Grâce au concours notamment d’Affaires mondiales Canada, le centre a distribué également des semences à plusieurs autres pays d’Afrique de l’Est.

Les deux fondateurs de Semences du futur, les docteurs Joe Tohme et Daniel Debouck, ont aussi travaillé à développer de nouvelles variétés de cultures plus adaptées aux effets des changements climatiques, c’est-à-dire plus résistantes aux épisodes de sécheresse et aux pluies diluviennes.

Les Drs Joe Tohme et Daniel Debouck, fondateurs de « Semences du futur ». Photo : Radio-Canada / Victor Letelier

Des cultures traditionnelles porteuses d’avenir

À Andalucia, la ferme Pura la vida est un véritable petit paradis. Son fondateur, l’agronome Alfredo Anàsco, nous fait visiter sa terre où poussent les manguiers, cacaoyers, mandariniers et les plantes médicinales de toutes sortes. Au total, dans ce microcosme de la biodiversité colombienne, plus de 200 espèces de fruits, de légumes et de plantes se côtoient. Dans cette ferme écologique, l’effet des changements climatiques se ressent très peu, car contrairement aux semences modifiées, l’écosystème parvient à s’autoréguler et à s’adapter naturellement aux intempéries.

Alfredo Anàsco, agronome et leader du RED, le réseau des agriculteurs écologiques de Colombie Photo : Radio-Canada / Frank Desoer

Alfredo Anàsco est l’un des dirigeants du RED, un réseau d’agriculteurs écologiques colombiens qui tentent à leur façon de préserver la biodiversité et de résister aux assauts de l’agro-industrie.

« À la différence du CIAT, nous ne sommes pas une banque de semences, mais plutôt une « maison de semences ». Les agriculteurs viennent ici, échangent avec nous des graines locales et retournent les semer dans leurs terres. » — Une citation de Alfredo Anàsco , agronome et leader du RED

Comme l’illustre le cas de la Colombie, les changements climatiques peuvent avoir d’importantes conséquences sur l’offre alimentaire, mais ces effets sont fortement aggravés par la logique productiviste de l’agro-industrie.

L’enjeu ici n’est pas que scientifique, il est aussi économique, politique et social. À bien des égards, protéger la biodiversité de la Colombie, c’est contribuer à préserver l’avenir environnemental de la planète.