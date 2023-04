Nom de l’Université de Moncton : une conseillère municipale préconise un appui moral

La question du changement du nom figure à l'ordre du jour de la réunion du conseil de l'Université de Moncton qui aura lieu samedi.

Plusieurs municipalités au Nouveau-Brunswick se sont publiquement prononcées sur la question d’un changement de nom pour l’Université de Moncton ou sont sur le point de le faire, mais non la ville du même nom où se trouve le plus grand des trois campus.

La Municipalité de Moncton a fait savoir cette semaine que rien ne l’oblige à prendre une position au sujet d’une institution indépendante, mais Paulette Thériault estime pour sa part que ses collègues devraient épauler l’institution dans son cheminement.

On se doit au moins d’offrir un support moral à l’Université, peu importe qu’elle change de nom ou pas. On doit les accompagner dans ce processus et s’assurer que notre université continue de grandir et d’être un pilier pour notre ville , explique Paulette Thériault au cours d’une entrevue accordée vendredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Moncton et le changement de nom proposé pour l'université

Paulette Thériault fait partie des nombreux signataires d'une pétition qui réclame un changement de nom de l'institution acadienne.

Personnellement, j’ai signé [la pétition] avec 1400 personnes. Donc oui, je suis tout à fait d’accord. Je trouve ça passionnant. Je trouve que c’est le temps ou jamais d’avoir cette discussion , estime Mme Thériault.

Robert Monckton a joué un grand rôle dans la déportation des Acadiens au 18e siècle. Ci dessus : son portrait peint par Thomas Hudson. Photo : Bibliothèque et Archives Canada, droits d'auteur périmés

Moncton, plus grande ville du Nouveau-Brunswick, doit son nom à Robert Monckton (1726-1782), administrateur colonial et colonel de l’armée britannique qui a joué un rôle actif dans l’emprisonnement et la déportation de milliers d’Acadiens à l’époque.

D'autres municipalités appuient l'idée du changement

Les conseils municipaux de Caraquet, Shippagan, Belle-Baie et Cap-Acadie appuient la demande de changement de nom. Edmundston et Bois-Joli préparent des résolutions en la matière.

Paulette Thériault compte-t-elle proposer le sujet dans un prochain ordre du jour du conseil municipal de Moncton?

Écoutez, on est en discussion entre nous. J’ai parlé avec notre maire ce matin. Donc, on se parle. Mais on essaie de trouver des moyens pour aller de l’avant avec ce dossier. [...] Et là maintenant, on va essayer d'accompagner notre université. J’espère qu’on va pouvoir l’accompagner dans ce processus , dit-elle.

