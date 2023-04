150 logements supplémentaires pour les travailleurs de la santé au Nunavik

Les logements de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) dans les 14 communautés inuit sont déjà pleinement exploités.

La situation force certains travailleurs à partager des appartements avec d'autres, ce qui nuit à la rétention de personnel dans la région, comme le constate le ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Notre gouvernement pose ainsi un geste concret pour améliorer l'attractivité et la rétention de main-d'œuvre afin de répondre aux importants besoins. Concrètement, ce sont les citoyens et citoyennes de ces communautés qui en seront gagnants et qui auront accès à des soins de santé de qualité », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Pour sa part, la directrice générale de la RRSSSN , Jennifer Munick-Watkins, ajoute que la disponibilité d'un logement de qualité est un élément essentiel pour attirer et retenir les professionnels de la santé au Nunavik.

Une meilleure rétention du personnel aura un impact direct sur les services à proposer à la population, selon Jennifer Munick-Watkins. (Photo d'archives) Photo : Dave St-Amant/CBC

À son avis, le renforcement des équipes et l'arrivée de nouveaux employés auront un effet important sur les services à proposer à la population.

Le projet de 150 logements prévoit que chacun d'entre eux disposera d'une ou de deux chambres et d'un espace de vie comme le salon, la salle de bain, la cuisine et une salle à manger, avec des espaces communs.

Selon l'échéancier prévu, les logements seraient disponibles, progressivement, à partir du printemps 2024.