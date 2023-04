Loi Saskatchewan First : la PN crie d’Onion Lake poursuit le gouvernement provincial

Le gouvernement de la Saskatchewan soutient que la loi défend l'autonomie économique de la province et sa compétence en matière de ressources naturelles contre les ingérences fédérales .

Toutefois, selon le chef Okimaw de la Première Nation crie d'Onion Lake, Henry Lewis, l'élaboration de la loi s'est faite sans consultation suffisante des Premières Nations.

Nous rappelons au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, qu'aucune province n'est habilitée à modifier unilatéralement les relations issues d'un traité , a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Saskatoon, jeudi.

Des dirigeants et des représentants de 74 Premières Nations en Saskatchewan étaient aussi présents afin d’apporter leur appui à l’action en justice.

La Première Nation crie d'Onion Lake a déposé sa demande au tribunal en guise de réponse et de contestation de la prétendue compétence législative exclusive de la Saskatchewan , a déclaré l'avocat représentant les plaignants, Michael Marchen.

La loi Saskatchewan First stipule que la province a une compétence législative exclusive sur l'exploration des ressources naturelles non renouvelables ainsi que sur le développement, la conservation et la gestion des ressources naturelles non renouvelables et forestières, en plus des sites concernant des projets d'énergie électrique.

Dans un courriel, un porte-parole du gouvernement provincial affirme que la loi est constitutionnellement valable et que la province est prête à défendre la loi en cas de contestation juridique .

La loi affirme la compétence exclusive de la Saskatchewan sur les lois relatives aux questions énoncées dans les articles 92 et 92A. Elle ne restreint ni ne limite les droits existants des Premières Nations ou des Métis , écrit-il.

Si le gouvernement n'est pas disposé à abroger la loi et à s'engager auprès des populations autochtones, la Première Nation crie d'Onion Lake souhaite que la Cour l'annule.

Dans sa plainte, la Première Nation crie d'Onion Lake soutient que la loi porte atteinte aux droits de poursuivre les cérémonies traditionnelles, la chasse et la pêche ainsi que le piégeage et nie les garanties de subsistance et de liberté que le traité visait à protéger.

Les plaignants ajoutent que l'absence de consultations suffisantes contrevient également à l'article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

L'avocat Michael Marchen note que les plaignants disposent de six mois pour faire parvenir les documents directement au gouvernement provincial. Ensuite, le gouvernement de la Saskatchewan devra déposer une déclaration de défense.

Selon l’avocat spécialisé en droit autochtone pour la firme Borden Ladner Gervais, Nadir André, la province n'est pas légalement tenue de se conformer à l'article 19 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Le manque de consultation, selon NPD

La porte-parole du Nouveau Parti démocrate (NPD) de la Saskatchewan pour les relations avec les Premières Nations et les Métis et pour la vérité et la réconciliation, Betty Nippi-Albright, déclare que le gouvernement provincial n'a pas respecté son obligation de consulter les peuples autochtones.

Betty Nippi-Albright précise qu’il faut des conversations permanentes entre la province et les peuples autochtones.

Il s'agit de s'asseoir et de dire : "Voici les changements que nous voulons apporter, comment cela va-t-il potentiellement avoir un impact négatif sur vous et quelles sont vos préoccupations ? Comment pouvons-nous répondre ensemble à ces préoccupations?” . indique la députée néo-démocrate de Saskatoon centre.

Il ne s'agit pas d'organiser une réunion unique avec une ou deux personnes. Il ne s'agit pas d'une invitation à se rendre sur un site web pour donner son avis. Il ne s'agit pas d'envoyer des courriels ou des lettres recommandées , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Bryanna Frankel