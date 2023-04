Le recours contre un centre pour Inuit à Ottawa trahit « des préjugés », selon un avocat

La société Larga Baffin, qui fournit des soins de santé aux Inuit dans la capitale nationale, souhaite construire un nouvel établissement près de l’aéroport. Mais le projet a été retardé par un recours concernant le zonage, après avoir été approuvé par le conseil municipal l’été dernier.

L’Association communautaire Upper Hunt Club a porté la décision de la Ville en appel, en faisant valoir des préoccupations en ce qui a trait au stationnement, à la circulation et à la hauteur du bâtiment.

Des résidents inquiets

Le projet de 220 chambres suscite l’inquiétude dans la communauté. Des résidents du secteur craignent que l’arrivée de ce nouveau centre n'augmente le risque d'activités illégales .

Lors de la première journée d’audience, l'avocat de Larga Baffin, Michael Polowin, a affirmé que l’opposition de la communauté était plutôt une marque d’intolérance .

Michael Polowin représente la société Larga Baffin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Polowin a déposé en preuves des lettres que des résidents ont envoyées aux élus municipaux d’Ottawa. Dans celles-ci, on argue que le futur centre est situé à proximité de parcs et de deux résidences, ainsi que d’endroits fréquentés par des mineurs et par des personnes âgées .

Il n'y a aucun bienfait si ces personnes vulnérables sont exposées ou exploitées , peut-on lire dans une des missives.

Une autre lettre laisse entendre que l’établissement médical poserait de nouveaux risques dans le secteur en particulier si on y traite la toxicomanie et la dépendance.

Une possible augmentation du flânage et de rassemblements dérangeants de personnes itinérantes pourrait dissuader les usagers actuels du parc Sieveright de s’y rendre , ajoute-t-on.

Des préjugés , dit l’avocat du centre

Lors de la deuxième journée d'audience, M. Polowin a qualifié ces points de vue de préjugés .

La tension est montée d’un cran lorsqu’il a déposé une demande de rejet de l’appel, mercredi, en soutenant qu’il en avait assez entendu. Sa requête a toutefois été refusée par le tribunal pour des raisons d’équité procédurale.

Honnêtement, j'ai déjà vu des cas d’intolérance. Je fais ce métier depuis longtemps. Mais je n'ai jamais vu ça , a-t-il ajouté lors d’une entrevue téléphonique, jeudi.

M. Polowin explique que sa demande de rejet était également motivée par le contre-interrogatoire du planificateur en transports, Robert Vastag, qui a été appelé à la barre par l’association communautaire. Ce dernier a admis que la procédure d’appel ne portait pas vraiment sur la construction du nouvel établissement.

Il a non seulement concédé que l'impact sur le trafic serait minime. Mais il a également reconnu qu’au final, la procédure d’appel ne concernait pas le projet , rapporte M. Polowin.

Le projet de 220 chambres a été approuvé par le conseil municipal d'Ottawa l'été dernier. (Photo d'archives) Photo : Fotenn/Ville d'Ottawa

L'avocat qui représente l'Association communautaire Upper Hunt Club, Joshua Moon, a refusé de commenter la demande de rejet de l’appel, lorsque CBC l’a contacté mercredi.

L'association communautaire de même que l’avocat de la Ville d’Ottawa n’ont pas voulu faire de commentaires non plus, puisque l’affaire est toujours devant les tribunaux.

Les plaidoiries ont pris fin vendredi. La décision dans ce dossier ne devrait pas être connue avant plusieurs semaines.