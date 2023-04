La GRC en N.-É. transporte plus de patients à l’hôpital par manque d’ambulances

Le service ambulancier provincial affirme que ses véhicules peuvent être retardés à cause d’appels plus prioritaires.

La GRC a commencé à compter les transports médicaux l'année dernière parce qu'ils devenaient plus fréquents. Elle a constaté qu'elle avait fourni 33 transports médicaux en 2022 et 15 de plus au cours des deux premiers mois de cette année.

Notre fonction principale est de préserver et de protéger la vie et parfois, si cela signifie transporter quelqu'un à l'hôpital, alors nos membres vont le faire , dit le porte-parole de la GRC, le caporal Chris Marshall. Nos membres ne vont certainement pas s'éloigner de quelqu'un dans le besoin.

La plupart des appels ne concernent pas des problèmes médicaux graves, mais selon l’agent Marshall, ils éloignent la police de ses principales tâches qui sont l'enquête et la prévention des crimes.

Le caporal Chris Marshall dit que les agents de la GRC essaient d'abord de trouver quelqu'un d'autre pour amener une personne à l'hôpital. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Ce sont des appels auxquels nous serions envoyés de toute façon , admet l’agent Marshall. Lorsque nous arrivons, et qu'il n'y a pas d'ambulance disponible pour le transport, nos membres doivent prendre la décision d’effectuer le transport ou pas.

Les agents essaient d'abord de trouver un membre de la famille ou un ami qui peut amener quelqu'un à l'hôpital avant de décider d'y aller.

Nos membres répondent à plusieurs appels, parfois en même temps et dans divers domaines, nous avons donc certainement la capacité de gérer le triage des appels , assure Chris Marshall.

Charbel Daniel, le directeur général des opérations pour Emergency Health Services (EHS), la société qui gère le service d'ambulance, dit examiner chaque appel médical impliquant la GRC de concert avec le corps policier et la province.

Dans la plupart des cas cités par la GRC , une ambulance était disponible, mais les ambulanciers paramédicaux répondaient à des appels plus graves, explique Charbel Daniel.

Beaucoup des transports que nous avons discutés et examinés avec la police ont été retardés par des appels plus urgents qui sont entrés.

Charbel Daniel dit que le service d'ambulance a examiné les appels avec la GRC et que dans de nombreux cas, des véhicules étaient disponibles, mais les ambulanciers ont été retardés avec des appels plus graves. Photo : Gracieuseté de EHS

Le directeur rappelle que le service d'ambulance est sous pression depuis une décennie et que EHS a pris plusieurs mesures pour soulager une partie de cette pression.

Il ajoute que le gouvernement provincial avait soutenu diverses initiatives, notamment l'ajout d'une infirmière au centre de répartition pour aider avec les appels moins graves et l'ajout de véhicules de transfert à la flotte pour empêcher les ambulanciers paramédicaux d'être retenus aux urgences en attendant de décharger les patients.

EHS prévoit maintenant d'augmenter la capacité de son service de transfert pour aider à soulager la GRC .

La GRC et la société des services ambulanciers, Emergency Health Services, travaillaient avec les ministères de la Justice et de la Santé et du Bien-être pour comprendre pourquoi les transports des policiers augmentent et pour essayer de les réduire.