Olymel ferme l’usine de Vallée-Jonction

L’entreprise indique avoir mis sur pied un programme de relocalisation des employés dans d'autres établissements d'Olymel pour tous les employés affectés.

Les quarts de nuit seront d’abord abolis le 15 septembre, touchant 443 travailleurs, et l’usine fermera définitivement le 22 décembre.

La direction d’Olymel a fait l’annonce, à son siège social de Saint-Hyacinthe. Elle dit avoir été contrainte à prendre cette décision en raison de plusieurs facteurs affectant le marché du porc frais dans les dernières années, notamment la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, l’inflation et la fermeture du marché chinois.

Yanick Gervais (au centre) est aux commandes de l'entreprise depuis octobre 2021. Photo : Radio-Canada

Au cours des 12 derniers mois, nous avons donc annoncé deux réductions d'abattage totalisant 1,5 million de porcs annuellement. Vous comprendrez qu'avec une telle réduction, la fermeture d'une des quatre usines d'abattage, de découpe et de désossage est inévitable , affirme Yannick Gervais, le président-directeur général d’Olymel.

Après l’analyse des quatre usines, le choix est tombé sur celle de Vallée-Jonction pour deux raisons principales : le manque de main-d’œuvre et l'état des installations qui aurait nécessité des investissements de 40 millions de dollars.

L’entreprise poursuit ainsi ses efforts de redressement entrepris en 2021. On voit que les mesures commencent à porter fruit. Le travail n'est pas terminé, nous sommes toujours en processus d'optimisation de nos opérations afin d'atteindre un modèle d'affaires plus prévisible et d'assurer la pérennité de ce secteur de l'entreprise , soutient Yannick Gervais.

En 2021, une grève avait paralysé l'usine de Vallée-Jonction pendant environ quatre mois. C’est la plus vieille usine du groupe.

Ailleurs dans la province

En février, l’entreprise avait également annoncé la fermeture de ses usines de surtransformation de porc de Blainville et de Laval. Et en novembre, elle avait annoncé la fermeture d’une usine à Saint-Hyacinthe.

Des employés de l'usine Olymel de Yamachiche découpent des pièces de porc. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les autres usines d'Olymel sont situées à Yamachiche, en Mauricie, à Ange-Gardien, en Montérégie, et à Saint-Esprit, dans Lanaudière.

Réactions politiques

La mairesse de Vallée-Jonction, Patricia Drouin, parle d'une crise pour la région, dont les impacts dépassent largement l'usine d'Olymel. Chaque emploi chez Olymel touche trois autres emplois dans la région, donc c’est énorme , se désole-t-elle.

Richard Lehoux, le député fédéral de Beauce; Luc Provençal, le député provincial de Beauce-Nord; Patricia Drouin, la mairesse de Vallée-Jonction et Gaétan Vachon, préfet MRC de La Nouvelle-Beauce. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Elle est tout de même sûre que les employés touchés pourront se trouver un emploi dans la région. On est prêt à travailler avec toutes les instances possibles pour conserver tous les emplois. On le sait, le taux de chômage est extrêmement bas, en Beauce entre autres , remarque la mairesse.

Elle pourra compter sur l’appui des députés et du préfet de la région pour maintenir les emplois, aussi présents pendant sa conférence de presse. C'est difficile de mesurer tous les impacts pour l'instant. Les députés et moi allons nous rencontrer dans les prochaines semaines avec les différents ministères pour voir ce qui est possible de mettre en place , explique Patricia Drouin.

« Pour moi c'est vraiment une des pires annonces en termes d'impact économique dans notre région. C'est vraiment une vague qui nous frappe qui va nous demander beaucoup d'efforts pour nous en relever. » — Une citation de Luc Provençal, le député de la CAQ dans la circonscription de Beauce-Nord

Plusieurs autres politiciens à travers la province ont réagi sur les réseaux sociaux ou par voie de communiqué. Mes pensées sont avec tous les employés de l’usine Olymel de Vallée-Jonction. On va être là pour soutenir les travailleurs à se retrouver un emploi ou bien se requalifier , déclare entre autres le premier ministre, François Legault sur Twitter.

La ministre de l’Emploi, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, ont aussi chacun fait des publications pour exprimer leur soutien envers les acteurs touchés par la fermeture.

J’ai demandé qu’il y ait un comité d’aide au reclassement mis sur pied. Ce genre d’initiative-là permet d’accompagner les travailleurs dans leur recherche d’emploi et apporte aussi tout le soutien psychologique qui peut être nécessaire , précise Kateri Champagne Jourdain, en entrevue.