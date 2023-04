Fort encan publicitaire pour la 100e course de chariots du Stampede de Calgary

La mise moyenne est évaluée à 101 000 $. C’est la plus élevée depuis 2012, et le président du Stampede, Will Osler, estime que c’est un signe encourageant.

En effet, cet événement est généralement considéré comme un indicateur de la santé économique de l'industrie des ressources naturelles de l'Alberta, car de nombreux commanditaires qui paient pour que le nom de leur entreprise soit inscrit sur les toiles des chariots sont actif dans les secteurs du pétrole ou du gaz naturel.

Nous sommes ravis qu'il y ait eu quelques offres compétitives. Cela a fait grimper les montants , dit-il.

Il ajoute que, si l’an dernier, l’organisation de la course a été marquée par de nombreuses incertitudes en raison de la COVID-19, il n’y en a eu aucune cette année. Nous avons l’impression d'être revenus à la normale ou très proche de la normale.

Le Stampede a été annulé pour la première fois en 100 ans, en 2020, à cause de la pandémie. L'événement a eu lieu en 2021, mais sans les courses de chariots. Elles ne sont revenues au programme que l’an dernier.

Les conducteurs de chariots Kurt Bensmiller et Kris Molle ont reçu 170 000 $ chacun, la plus forte enchère.

L'année dernière, les enchères étaient très importantes, car c'était l'année après la COVID-19, mais cette année, c'est aussi la 100e course de chariots du Stampede, et je pense que les gens sont tout simplement enthousiastes , dit Kurt Bensmiller. Il pense aussi que le succès de ces enchères est aussi dû à l’amélioration de la situation financière des pétrolières et gazières.

Le Stampede de Calgary aura lieu du 7 au 16 juillet, cette année. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Même sentiment du côté de Kris Molle. C'est énorme parce que cela donne le ton pour le reste de l’année et aide tout le monde à faire face aux dépenses , dit-il.

L’hôtel et casino Grey Eagle de la communauté autochtone Tsuut’ina a remporté l’enchère du chariot de Kurt Bensmiller.

Nous sommes optimistes au sujet de l'économie et nous voulons continuer à investir dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration , dit Tyrone Waite, le président-directeur général de l’entreprise qui conclut, lui aussi, que le niveau des enchères atteint la veille signale que l’économie va mieux.

Les courses de chariots en sont le reflet. Le fait qu'elles sont en hausse est une bonne nouvelle.

Cette année, comme l'an dernier, 27 chariots seront en compétition.

Avec des informations de Tom Ross et de La Presse canadienne