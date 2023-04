Séries dans la LHJMQ : la bataille de la 55 s’amorce au Palais des sports de Sherbrooke

Les Voltigeurs de Drummondville se disent optimistes malgré le fait qu'ils affrontent l'une des meilleures équipes de la Ligue.

On a tous hâte. On a confiance qu'on a une chance de gagner la série qui va durer longtemps , s'est exprimé le défenseur Maveric Lamoureux lors de l'entraînement des Voltigeurs jeudi.

« C'est une série importante, on veut la gagner! » — Une citation de Tristan Roy, attaquant pour les Voltigeurs de Drummondville

Les joueurs devront toutefois mettre les bouchées doubles pour venir à bout du Phoenix de Sherbrooke, qui a gagné quatre des six affrontements entre les deux équipes pendant la saison.

Les Voltigeurs misent sur leur jeu hermétique et leur gardien de but, Riley Mercer, pour neutraliser la puissante attaque sherbrookoise. J'ai confiance en moi-même et dans l'équipe. On a joué notre meilleur hockey récemment, et avec un peu de chance on va continuer comme ça , assure-t-il.

Quant à l'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien, il dit ne rien tenir pour acquis. On a eu une très belle semaine d'entraînement. C'est sur que c'est une équipe un peu Cendrillon qui a surpris en battant les Tigres de Victoriaville, mais on n'est pas tombés en bas de notre chaise, parce que c'est une équipe qui joue très bien depuis le dernier mois. [...] C'est à nous d'être prêts pour le week-end , a-t-il dit.

« Avoir une rivalité à 45 minutes de voiture, je crois que ça va élever l'intensité. » — Une citation de Stéphane Julien, entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

Les deux premiers matchs seront disputés à Sherbrooke vendredi et samedi, puis la série va se transporter à Drummondville mardi et mercredi prochains.