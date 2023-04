Dans un courriel, la centrale de signalement du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec explique qu'il s'agit d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène .

Le ministère demande aux propriétaires de fermes commerciales, de basses-cours et de petits élevages d'oiseaux d'appliquer rigoureusement les mesures de prévention et de biosécurité.

Il leur est donc recommandé de confiner, autant que possible, les oiseaux d'élevage pour éviter les contacts directs et indirects avec les oiseaux sauvages, d'éviter d'attirer les oiseaux sauvages avec de la nourriture ou de l'eau à proximité des enclos, de désinfecter chaque véhicule ou équipement avant chaque entrée et sortie d'un élevage, de limiter l'accès aux élevages et d'éviter les contacts entre les différents types d'élevages.

La Fédération de l'UPA-Estrie a aussi partagé une fiche informative sur sa page Facebook et demande aux éleveurs et aux amateurs de protéger les oiseaux.

Par ailleurs, un autre cas de grippe aviaire a été détecté jeudi dans un élevage commercial de la MRC Les Maskoutains, en Montérégie.