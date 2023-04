Des locataires de Dartmouth gagnent leur combat contre la rénoviction lors d’une audience

Ken Sutton espère que la décision enverra un message. Vous ne pouvez pas faire ça aux gens , dit-il.

En janvier, les locataires des 23 logements de son immeuble ont été informés qu'ils devaient partir. On leur a offert une compensation et six ont accepté de déménager. Les autres sont restés et ont contesté leur expulsion au moyen du Programme de location à usage d'habitation.

La décision crée un précédent

Joanne Hussey, une travailleuse communautaire du service d'aide juridique de Dalhousie, dit que ce genre de situation est un symptôme de la crise du logement en Nouvelle-Écosse.

Je pense que c'est un schéma que nous avons vu maintes et maintes fois, dit-elle. Ils utilisent cela comme un moyen pour expulser les locataires et augmenter les prix.

Joanne Hussey, du service d'aide juridique de Dalhousie, représente presque tous les locataires qui ont décidé de rester dans l'immeuble et de lutter contre leur expulsion. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

En mars 2021, à la fin de l'état d'urgence, l'interdiction des rénovictions a été levée, mais de nouvelles protections pour les locataires ont été ajoutées à la Loi sur la location à usage d'habitation.

Un locataire a maintenant droit à un préavis d'au moins trois mois avant de devoir partir et le propriétaire doit verser une compensation qui représente entre un et trois mois de loyer. Une indemnité complémentaire peut être accordée au locataire si le propriétaire ne respecte pas les nouvelles règles ou s'il est reconnu coupable d'avoir agi de mauvaise foi.

Joanne Hussey dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de décisions pour tester la nouvelle loi et que celle-ci crée un précédent.

Le propriétaire AMK Barrett Investments a fourni un permis de construction résidentielle pour les réparations et a affirmé que le bâtiment présentait des problèmes de moisissures, de plomberie et de chauffage qui rendaient impossible pour quelqu'un de vivre dans l'unité pendant les rénovations .

Ken Sutton dit plutôt que son appartement avait été fraîchement rénové lorsqu'il a emménagé, il y a à peine trois ans, et qu'il n'y avait ni moisissures ni fuites.

Nouvelle salle de bain, nouvelle douche, nouveaux robinets, nouvelles toilettes, dit-il. Il n'y a pas de réparations à faire ici.

Les réparations dans l'immeuble ont continué pendant que les locataires et le propriétaire attendaient la décision du responsable des locations résidentielles. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Le responsable des locations résidentielles, Gerard Neal, a écrit dans sa décision que bon nombre des problèmes mentionnés par le propriétaire avaient été réglés au cours des 10 dernières années.

Une enquête plus approfondie indique qu'il n'y a aucune exigence ou nécessité que le propriétaire résilie le bail, écrit-il. Je ne pense pas que le propriétaire agisse de bonne foi.

Gerard Neal indique aussi que le plan après les rénovations était d'augmenter les loyers de base pour les faire passer d'environ 600 $ à plus de 1500 $ par mois.

Réponse du propriétaire

BlackBay Real Estate Group, propriété d'AMK Barrett Investments Inc., dit que son plan est de moderniser l'un des bâtiments les plus délabrés d'Halifax .

Le directeur des opérations de BlackBay, Greg Smith, affirme que les réparations se concentrent sur l'efficacité énergétique et l'accessibilité, et que la société s'est engagée à conserver 60 % du bâtiment désigné comme logement abordable.

Devenir propriétaire d'une unité qui a plus de 50 ans et qui n'a subi aucune rénovation ou mise à niveau importante au cours de sa durée de vie oblige à effectuer des rénovations substantielles pour atteindre ces normes.

Le propriétaire a le droit de faire appel de la décision, mais les locataires prévoient continuer à se battre pour rester.