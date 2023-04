La signature d’une entente de principe met fin à la grève à l’UPEI

L’Université de l'Île-du-Prince-Édouard ( UPEI ) et le syndicat qui représente ses professeurs ont signé vendredi une entente de principe qui met fin à la grève entreprise il y a 26 jours.

L’Association des professeurs et bibliothécaires de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard était en grève depuis le 20 mars.

Le président du syndicat, Michael Arfken, a déclaré que 98 % de ses membres ont voté en faveur de l’entente de principe.

Les syndiqués obtiennent une augmentation salariale annuelle de 3 % pour les quatre prochaines années.

L’université s’est aussi engagée à embaucher 20 nouveaux professeurs à temps plein. Le syndicat avait souligné que les inscriptions avaient augmenté de 30 % en 10 ans à l’ UPEI sans que le nombre de professeurs suive la même cadence, ce qui a occasionné une importante surcharge de travail.

Ce sont des changements significatifs , a dit Michael Arfken. La rémunération consentie, en particulier, est grandement supérieure à ce que l’université offrait initialement aux syndiqués.

Reprise des cours

Nous sommes très heureux et nos membres sont impatients de retourner au campus , a-t-il mentionné vendredi après-midi.

Une prolongation du conflit risquait d’entraîner l’annulation de la session, interrompue par la grève. L’entente permet d’éviter cette conséquence pour les étudiants.

On s’attend maintenant à ce que les cours reprennent lundi. Les membres du sénat académique de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard devaient se rencontrer plus tard vendredi pour confirmer la date du retour en classe.

Les cours sont suspendus depuis bientôt quatre semaines à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Steve Bruce

En grève depuis presque quatre semaines

La convention collective des professeurs devait venir à échéance le 1er juillet 2020, mais les deux parties s’étaient mises d’accord pour la prolonger de deux ans.

Les négociations en vue de la renouveler ont commencé en avril 2022 et n’avaient pas, jusqu'à maintenant, mené à un accord. Jusqu’à 83 % des syndiqués avaient voté pour faire la grève.

Une offre avait été présentée par le syndicat jeudi.

Les principales questions à régler, selon le syndicat, étaient la charge de travail, les salaires, la santé et la sécurité au travail, ainsi que l’ajout de postes à temps plein.

L'Association des professeurs et bibliothécaires compte plus de 400 membres : professeurs à temps plein, bibliothécaires, chargés de cours, instructeurs en soins infirmiers cliniques et en soins vétérinaires cliniques.