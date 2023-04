Jeux sur Internet : l’Ontario pourrait bannir les publicités d’athlètes

Fini les publicités de jeux de hasard en ligne en Ontario par des vedettes du hockey, comme Auston Matthews, Connor McDavid et Wayne Gretzky, si l'on se fie aux changements proposés par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO).

La CAJO propose d'interdire l'utilisation d’athlètes et de célébrités dans la publicité portant sur les paris sportifs sur Internet, notamment.

La raison : On peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils attirent les enfants et les jeunes dans la publicité et le marketing des jeux d’argent sur Internet en Ontario , explique la Commission dans un communiqué.

La vedette des Maple Leafs Auston Matthews participe à des publicités pour la compagnie BET99. Photo : Twitter/@AM34

La CAJO donne jusqu'au 8 mai aux intervenants pour soumettre leurs commentaires.

Les changements proposés :

Obliger les exploitants et les fournisseurs à cesser toute activité de publicité et de marketing utilisant des athlètes, qu’ils soient actifs ou à la retraite, dans le marketing et la publicité des jeux;

Interdire l’utilisation de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles, de personnes influentes sur les médias sociaux, de célébrités ou d’artistes susceptibles d'attirer les mineurs.

À l'heure actuelle, les publicités avec des personnes qui attirent principalement les mineurs sont interdites, précise la CAJO .