Quand, où et pourquoi les travailleurs fédéraux pourraient faire grève?

Même si des dizaines de milliers de ces travailleurs sont considérés comme essentiels et ne pourront donc pas faire grève, plus de 100 000 employés pourraient quitter le travail dans tout le Canada, ce qui représente une part importante de la main-d'œuvre gouvernementale.

Les négociations se poursuivent et bien des détails restent à préciser, mais le syndicat indique que les négociations achoppent sur la question des salaires soumis à la pression de l’inflation.

De son côté, le gouvernement fédéral dit chercher des accords qui soient équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les contribuables .

Voici quelques éléments à retenir.

Quand une grève peut-elle avoir lieu?

Une grève peut avoir lieu à tout moment d'ici juin. Le syndicat est en mesure de faire grève à tout moment et sans préavis , explique le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada, dans une déclaration écrite.

L' AFPC précise toutefois, dans un courriel à Radio-Canada, qu'elle préviendra l'employeur et ses membres au moins 48 heures en avance .

Une précédente version de ce texte laissait entendre que l’ AFPC doit donner un préavis de 72 heures avant de déclencher une grève. Toutefois, l' AFPC étant régie par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le syndicat est en mesure de faire grève à tout moment et sans préavis , a précisé le secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, dans une déclaration écrite.

En vertu du Code du travail, les syndicats et les employeurs doivent généralement donner un préavis de 72 heures pour déclencher une grève ou se mettre en lock-out dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur de leur mandat de grève. Toutefois, l' AFPC est régie par la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui n'oblige pas le syndicat à donner à l'employeur un préavis de grève de 72 heures.

Il est prévu que les négociations entre le gouvernement fédéral et l' AFPC se concluent le vendredi 14 avril, selon Marc Brière, le président national du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), qui représente les travailleurs de l' AFPC employés à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Et si ça va bien, ils pourraient continuer au cours de la fin de semaine , a-t-il expliqué en entrevue à Radio-Canada.

De leur côté, les 35 000 employés représentés par le SEI sont en position de débrayer légalement depuis vendredi matin. Vers l'heure du midi, vendredi, Marc Brière a indiqué à Radio-Canada que ses membres ne sont pas sortis pour montrer qu'on préfère négocier que d'aller en grève .

On suit de près les négociations entre l' AFPC , les autres unités de négociations de l' AFPC , et le Conseil du Trésor, en espérant que cela aille bien et que ça augure bien pour nous quand on va retourner à la table lundi prochain. C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas sortir , a-t-il affirmé.

L' AFPC a déclaré qu'elle ne se lancerait pas nécessairement dans une grève nationale, mais qu'elle s'efforcerait plutôt d'établir des actions ou de mener des grèves plus ciblées ou itinérantes dans un premier temps.

Tous les piquets de grève se feraient en personne, ce qui signifie que même les personnes qui travaillent à la maison devraient se présenter sur les lieux de la manifestation pour toucher une indemnité de grève.

Quels sont les services concernés?

Le gouvernement fédéral a dressé une liste de 23 ministères et agences qui pourraient être concernés et a indiqué ce qu'il sait des changements que pourrait impliquer une grève.

Voici quelques-uns des changements les plus importants :

Certains programmes et services de soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada seraient touchés.

Un groupe de 35 000 travailleurs en position de grève légale depuis vendredi travaille à l' ARC . Le gouvernement explique : Nous prévoyons qu'il pourrait y avoir des retards dans le traitement de certaines déclarations de revenus et de prestations, en particulier celles produites sur papier, et des temps d'attente accrus dans nos centres d’appel .

. Le gouvernement explique : . La capacité d'application des lois sur la pêche, l'aquaculture et les espèces envahissantes, qui relèvent de Pêches et Océans Canada, sera réduite.

Il faut s'attendre à des retards dans les services consulaires à Affaires mondiales Canada.

Pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, il faut s'attendre à des retards dans le traitement des demandes, les rendez-vous en personne et les cérémonies de citoyenneté.

Service Canada a prévu un certain nombre de changements, notamment la limitation de ce qu'il peut offrir comme service en personne, la limitation de la délivrance de passeports aux situations d'urgence et humanitaires, et la modification de la procédure relative aux travailleurs étrangers temporaires.

Anciens Combattants Canada affirme que sa capacité à traiter les nouveaux paiements sera considérablement réduite . Il envisage également des retards pour les rendez-vous en personne et pour répondre aux appels et aux messages.

La grande région de la capitale nationale compte un grand nombre de fonctionnaires qui pourraient être en grève. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Certains ministères, comme l'Agence des services frontaliers du Canada et Services aux Autochtones Canada, ont donné peu de précisions sur les répercussions possibles de la grève.

D’autres départements et sociétés d'État – comme Postes Canada, CBC/Radio-Canada et Exportation et développement Canada – ne sont pas touchés, parce que leurs employés ne sont pas représentés par les unités de négociation de l' AFPC .

Les services assurés par les employés touchés, mais qui sont jugés essentiels, comprennent l’Allocation canadienne pour enfants, les services de Santé Canada qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté, la sécurité et la santé et la plupart des activités de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Comment en sommes-nous arrivés là?

Les conventions collectives de ces groupes de l' AFPC ont expiré en 2021.

Les négociations ont commencé en juin pour les quelque 124 000 employés que leur syndicat appelle le groupe du Conseil du Trésor.

Le syndicat s'est adressé à la Commission de l’intérêt public en mai 2022, ce qui a mené à la publication d'un rapport non contraignant en janvier 2023. L' AFPC a déclaré que ses besoins n'étaient toujours pas satisfaits et a donc appelé à des votes de grève, du 22 février jusqu'à mardi cette semaine.

Le président national de l'AFPC, Chris Aylward, et les membres du comité de négociation du syndicat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Le Syndicat des employé-e-s de l'Impôt, qui représente les travailleurs de l' AFPC employés à l’ ARC , a entamé des négociations avec le gouvernement en janvier 2022. Le syndicat a parlé d’une impasse en septembre et s'est adressé à la même Commission de l’intérêt public, qui a publié son rapport il y a environ deux mois.

Les votes de grève pour le groupe de l’ ARC ont eu lieu du 31 janvier jusqu'à la semaine dernière.

Les négociations avec le groupe du Conseil du Trésor se poursuivent cette semaine. Les pourparlers de médiation avec les travailleurs du secteur fiscal sont prévus pour la semaine prochaine.

Quelles sont les propositions?

Vous pouvez lire les propositions de l' AFPC concernant les travailleurs de l’ARC  (Nouvelle fenêtre) [lien externe] et ceux du Conseil du Trésor  (Nouvelle fenêtre) [lien externe] ainsi que les mises à jour de l'ARC  (Nouvelle fenêtre) [lien externe] et du Conseil du Trésor  (Nouvelle fenêtre) [lien externe] sur leurs sites Internet.

Le rapport de la Commission de l’intérêt public (CIP) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) – qui fait office de médiateur pour les négociations avec le Conseil du Trésor - recommandait des augmentations salariales de 1,5 % en 2021, de 4,5 % en 2022 et de 3 % en 2023.

Le rapport recommande également une augmentation des indemnités pour de nombreux employés, ainsi qu'une amélioration des primes de poste, des mesures d'assouplissement et des congés pour raisons familiales .

La dernière proposition publique du syndicat était de 4,5 % pour 2021, 2022 et 2023. À sa dernière proposition, le Conseil du Trésor a proposé une augmentation des salaires de 2,06 % en moyenne sur quatre ans.

Les travailleurs de l'impôt de l' AFPC ont proposé une série d'augmentations salariales représentant plus de 30 % des salaires actuels afin de suivre l'inflation.

La direction de l' ARC s'est livrée à des échanges publics sur d'autres désaccords, comme la sous-traitance, les heures et le lieu de travail, mais elle n'a pas fait part d'une récente proposition salariale.

L' ARC doit parvenir à un juste équilibre entre une rémunération équitable, la responsabilité fiscale et la bonne gestion des fonds publics , a écrit l’employeur en février.

Le rapport de la Commission du travail ne fournit pas plus de détails et indique que plus de 200 points sont à régler.