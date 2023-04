La Sûreté du Québec confirme l’identité de l’homme de 30 ans mort par arme à feu

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a d'abord reçu un appel concernant un homme de 30 ans grièvement blessé dans un appartement du boulevard René-Lévesque.

Sa mort a par la suite été constatée à l'hôpital.

La SQ a ensuite repris le dossier. Pour l'instant, on parle d'une mort suspecte, c'est pourquoi ce sont les [enquêteurs] des crimes contre la personne qui enquêtent sur ce dossier. Il y a toujours des témoins à rencontrer pour le moment , explique la porte-parole de la SQ, Catherine Bernard.

Il n'y a pas eu d'autres d'arrestations pour le moment.

Un maître-chien a été envoyé sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Un quartier tranquille

L'événement tragique a surpris des résidents croisés dans le quartier.

C'est sûr que c'est très tranquille comme emplacement. [...] On ne s'attend pas à ce que ça arrive près de chez nous, mais il y a tellement de problèmes partout dans le monde, il faut s'attendre à ça , a commenté Nicole Drolet.

C'est troublant, considérant le quartier, ici, et le coût des loyers. On a tendance à penser que l'on est loin de ces choses-là. C'est décevant, c'est triste et ça fait peur aussi. C'est particulier , ajoute Mathieu Dionne.

Le boulevard René-Lévesque, entre les rues Henri-Labonne et Matisse, a été fermé à la circulation pendant quelques heures vendredi matin.