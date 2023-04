Le gouvernement Higgs écarte l’idée d’une police provinciale qui remplacerait la GRC

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, a indiqué qu’il n’y a pas d’argent pour cela dans son budget parce que son gouvernement rejette cette idée.

Une force policière provinciale n’est réellement pas réalisable simplement à cause des coûts qui y sont associés et tout le temps qu’il faudrait pour la mettre sur pied , a déclaré Kris Austin lors d’une réunion d’un comité de l’Assemblée législative, jeudi.

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, ne croit pas qu'il est réaliste de créer une police provinciale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il a ajouté peu après que la transition prendrait une dizaine d’années et que les coûts seraient extrêmement élevés , sans plus de précision.

Ce serait un projet énorme, et je ne suis pas convaincu que le public en aurait pour son argent , a souligné le ministre Austin.

La GRC dessert le Nouveau-Brunswick dans toutes les régions qui n’ont pas de police municipale, et ce, en vertu d’un contrat de 20 ans qui arrivera à échéance en 2032. Les municipalités paient une partie des coûts. Certaines communautés se sont plaintes que les services qu’elles reçoivent de la GRC sont insuffisants.

Le ministère, selon Kris Austin, va continuer de travailler avec ses propres agents, les gendarmes et les policiers municipaux pour améliorer l’ensemble de leurs services.

Le ministre Austin dit être disposé à discuter avec les municipalités insatisfaites de la GRC et qui voudraient créer leur propre service policier.

Un revirement pour Kris Austin

Le porte-parole de l’opposition en matière de sécurité publique, le député Jacques LeBlanc, dit être étonné d’entendre le ministre Austin dire que ce n’est pas réalisable. Nous savions tous cela , dit-il.

Le député de Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, Jacques LeBlanc, est porte-parole de l’opposition en matière de sécurité publique. Photo : Radio-Canada

Jacques LeBlanc rappelle que Kris Austin a lui-même remis en question la qualité des services de la GRC en milieu rural lorsqu’il était chef du parti de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

C’est comme vous mettre le pied politique dans la bouche , lance M. LeBlanc.

Kris Austin a reconnu ses anciennes prises de position durant la réunion du comité. Il a expliqué qu’il s’est toutefois mieux informé au fil des ans au sujet de la possible création d’une police provinciale.

Une police provinciale changerait peu de choses, selon un entrepreneur

Des résidents de McAdam ont dit durant une réunion publique l’an dernier que la GRC prenait trop de temps à intervenir lorsqu’ils l'appelaient.

La GRC est ensuite devenue plus présente dans le village, mais la criminalité demeure problématique, selon un entrepreneur local, Don Doherty.

« Les gens ne se sentent pas en sécurité», a lancé le résident de Mcadam Don Doherty, le 20 juin 2022. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Don Doherty soutient que passer à une police provinciale n’améliorerait pas les choses tant que les politiques fédérales et les lois ne changeront pas pour faciliter les arrestations et l’imposition de peines plus longues.

Ce n’est pas un problème social. C’est un problème comportemental et le seul moyen de le régler est d’imposer des peines plus sévères , dit-il.

La députée du Parti vert Megan Mitton estime pour sa part que le gouvernement devrait plutôt considérer d’autres moyens d'aider les communautés, par exemple des services de crise mobiles et des travailleurs sociaux.

Ce sont des décisions politiques et je ne crois pas toujours que nous sommes sur la bonne voie avec ce gouvernement , affirme Mme Mitton.

Il y a d'autres moyens que durcir les lois pour aider les communautés à lutter contre la criminalité, estime la députée verte Megan Mitton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

L’ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique Ted Flemming avait indiqué en décembre 2021 que son gouvernement devrait examiner très attentivement la possibilité de créer une police provinciale en raison des plaintes concernant les services de la GRC en milieu rural.

L’Union des municipalités du Nouveau-Brunswick a demandé un examen des services policiers en 2021. Le livre blanc du gouvernement provincial sur la réforme municipale promettait un tel examen.

Le Nouveau-Brunswick va dépenser 125 millions de dollars pour payer les services de la GRC cette année. C’est une hausse d’environ 24 millions de dollars. La province se charge de la croissance des coûts plutôt que de les refiler aux municipalités, explique le ministre Kris Austin.