De plus en plus de banques alimentaires dans le paysage britannique

LONDRES, Royaume-Uni - « J’ai deux enfants et c’est très difficile, avec mes aides gouvernementales, de payer le gaz, l’électricité et mes factures, et de nourrir mes enfants », lance Sharon, qui est devenue une habituée du lieu où nous nous rencontrons.

En ce lundi avant-midi, Sharon attend patiemment dans une salle communautaire transformée pour l’occasion en centre de distribution alimentaire.

L’inflation des produits alimentaires et la hausse impressionnante des prix de l’énergie font en sorte que cette mère londonienne n’a plus le choix de venir chercher les denrées offertes par la banque alimentaire.

Avant, je pouvais au moins entrer dans un supermarché avec 20 livres sterling et acheter un repas pour la famille. Aujourd’hui, je ressors avec des collations , explique-t-elle.

Sharon est loin d’être la seule Britannique à se tourner vers les distributions de nourriture pour remplir le garde-manger.

La banque alimentaire de l’arrondissement de Hackney, dans le nord-est de Londres, assure que l’affluence a presque doublé en un an.

À travers le pays, le Trussell Trust, qui gère la majorité des banques alimentaires du pays, assure avoir distribué 1,3 million de paniers, dont 500 000 qui étaient destinés à des enfants.

Pat Fitzsimmons, responsable de la banque alimentaire de Hackney, se demande si elle ne devra pas embaucher plus de personnel, vu les besoins grandissants. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Nous voyons de plus en plus de gens qui travaillent qui ont recours à nos services , constate Pat Fitzsimmons, la responsable de la banque d’Hackney, dont l’organisme organise des séances de distribution en début de soirée pour répondre aux besoins de cette clientèle grandissante.

La demande ajoute un poids aux organismes de distribution. Avant, les dons couvraient tout, mais l’année dernière, nous avons dépensé 100 000 livres en nourriture pour compenser les dons qui ont diminué depuis la pandémie , explique Pat Fitzsimmons.

Vu l’augmentation des besoins, la responsable du centre de Hackney se demande si elle ne doit pas engager plus de personnel, avec les coûts que cela implique. Je pense que les banques alimentaires ne devraient même pas exister , lance-t-elle.

Il est vrai que dans ce pays où le service est récent, la première banque alimentaire du Trussell Trust au Royaume-Uni a vu le jour en 2000.

La banque alimentaire de Hackney, à Londres, distribue des denrées six jours par semaine. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un phénomène d’une ampleur pas vue depuis des décennies

On est revenus au niveau de 1956 en termes de pouvoir d’achat des gens , explique Anne Daguerre, professeure associée à l’Université de Brighton. C’est une crise de niveau de vie qui est sans précédent pour une période de presque cinquante ans , précise-t-elle.

Selon la professeure, plusieurs facteurs, dont l’inflation, la stagnation des aides de l’État et certains impacts du Brexit, expliquent la tempête que traversent présentement de nombreux Britanniques. Anne Daguerre précise que non seulement la marge du gouvernement est limitée, mais que celle des ménages l’est tout autant.

« Des ménages sont dans une situation de précarité et [...] le moindre accident de parcours, la machine à laver ou la voiture qui tombent en panne, cela peut tout faire dérailler. » — Une citation de Anne Daguerre, Université de Brighton.

Alors que les indicateurs sont en baisse dans d’autres pays, au Royaume-Uni, l’inflation a récemment augmenté, passant d’un taux annuel de 8,8 % en janvier à 9,2 % en février.

Cette hausse est notamment gonflée par le secteur alimentaire, dont l’inflation annuelle en février atteignait les 18 %, le plus haut taux observé en 45 ans.

Nourrir la planète : un modèle agro-industriel à bout de souffle? Écoutez Désautels le dimanche le 16 avril 2023 : une émission spéciale consacrée aux multiples défis de l’alimentation dans le monde.

Dans les supermarchés, cette hausse ne se fait pas sentir uniquement sur les étiquettes de prix. Dans certaines épiceries, les clients sont avertis qu’ils sont filmés et que d’éventuels voleurs seront poursuivis en justice. Sur les réseaux sociaux, certains consommateurs ont publié des photos de pintes de lait ou de blocs de fromages protégés par des étiquettes antivol.

Les vols à l'étalage ont augmenté de 22 % en un an en Angleterre et au Pays de Galles. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Pour cause : les vols à l’étalage ont augmenté de 22 % en un an en Angleterre et au Pays de Galles.

On constate que, de plus en plus, les gens n’ont plus les moyens de payer leur épicerie , explique Martyn James, expert des questions de consommation.

Pour le prouver, ce chroniqueur, que nous rencontrons dans un marché du quartier londonien de Brixton, sort son téléphone portable et nous montre une application de partage de nourriture. Les utilisateurs peuvent y avoir recours pour faire des dons ou distribuer de la nourriture à des gens dans le besoin. C’est extraordinaire, mais je suis un peu choqué , lance-t-il à propos de la popularité de l’application.

Selon lui, si la hausse du panier d’épicerie est aussi importante pour les consommateurs britanniques, c’est qu’ils ont longtemps été habitués à payer leurs produits à des prix particulièrement abordables.

La compétition entre les supermarchés a fait baisser les prix de produits comme le lait et des œufs au point où certains agriculteurs britanniques n'ont plus les moyens d'en produire , explique-t-il.

Le chroniqueur Martyn James offre des conseils à ses lecteurs d'économiser dans l'achat de nourriture. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Aujourd’hui, un peu moins de la moitié de la nourriture consommée en Grande-Bretagne est importée. Selon Martyn James, vu la complexité des chaînes d’approvisionnement et les exigences administratives imposées par le Brexit, les consommateurs britanniques pourraient voir des prix élevés pour encore un certain temps.

Les enjeux liés à la sécurité alimentaire, ça ne changera pas pour au moins un an , prévoit-il.