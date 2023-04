CBC/Radio-Canada : la proposition de Poilievre nécessiterait une modification de la loi

C'est ce qu'affirme la société, qui s'est retrouvée dans un bras de fer avec le chef de l'opposition au sujet de sa promesse de réduire les quelque 1 milliard de dollars d'argent des contribuables qu'elle reçoit chaque année.

Les anciens chefs conservateurs se sont également attaqués à la société d'État, qui reçoit sa part de fonds publics par l'intermédiaire du Parlement lorsque les députés adoptent le budget fédéral.

L'idée de M. Poilievre de priver CBC/Radio-Canada de son financement public est très populaire parmi les conservateurs et a suscité des applaudissements nourris des foules qui se sont bousculées pour le voir lors de la course à la chefferie de l'année dernière.

Mais il a également laissé entendre qu'il soutenait les services français de Radio-Canada.

Lorsqu'on lui a demandé comment il conciliait ces deux choses, son cabinet a cité une entrevue qu'il avait accordée à la chaîne en mars 2022, dans laquelle il suggérait de continuer à soutenir les services adaptés aux minorités francophones.

Dans une autre entrevue accordée en juillet dernier au média de droite True North, M. Poilievre a expliqué que la seule raison d'être d'un radiodiffuseur public est de fournir un contenu que le marché privé n'offre pas. Il a affirmé que ce n'était pas le cas pour les services anglais de CBC.

Presque tout ce que fait la CBC peut être fait sur le marché aujourd'hui grâce à la technologie, a-t-il déclaré à l'animateur Andrew Lawton. Je préserverais une petite partie pour les minorités de langue française, les minorités linguistiques, parce que, franchement, elles n'obtiendront pas de services d'information sur le marché.

Il a ajouté qu'il ne pensait pas que les services de langue anglaise de la CBC à la télévision ou en ligne fournissent quelque chose que les gens ne peuvent pas obtenir sur le marché .

Cela semble toutefois plus facile à dire qu'à faire.

Dans un communiqué, CBC/Radio-Canada a déclaré que le fait de financer uniquement Radio-Canada changerait la nature même du mode de financement des programmes et des services au Canada en ciblant l'argent public sur un seul groupe linguistique .

Un porte-parole a indiqué qu'il faudrait pour cela réécrire la loi sur la radiodiffusion , qui définit le mandat de la société.

La loi exige que la société fournisse des programmes en français et en anglais, et elle ne donne pas au gouvernement le pouvoir de décider de la manière dont les ressources sont allouées pour y parvenir.

Elle stipule également que le radiodiffuseur doit conserver sa liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation et offrir une gamme de services de télévision et de radio.

CBC/Radio-Canada est la seule entreprise médiatique du pays qui dessert tous les Canadiens, dans les deux langues officielles (et huit langues autochtones), d'un océan à l'autre , a rappelé Leon Mar, porte-parole de la société, dans une déclaration écrite.

C'est le conseil d'administration de la société qui détermine comment les fonds reçus sont dépensés. En 2021-2022, la SRC a reçu plus de 1,2 milliard de financement du gouvernement, soit une baisse par rapport à environ 1,4 milliard en 2020-2021.

Peter Menzies, chercheur principal à l'Institut Macdonald-Laurier et ancien vice-président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), a indiqué que la réduction du financement de la SRC est une chose, mais qu'il serait difficile de prescrire la manière dont elle peut utiliser l'argent à moins de refaire entièrement la législation .

Selon lui, un futur gouvernement pourrait confier à la chaîne un nouveau mandat spécifiant le type de services, les plateformes et les langues qu'elle doit fournir, mais cela reviendrait à désigner des gagnants et des perdants .

« Je ne suis pas sûr que les politiciens veuillent vraiment s'engager sur la voie du "nous allons donner aux francophones un meilleur service avec l'argent public que nous allons donner aux anglophones". » — Une citation de Peter Menzies, chercheur principal à l'Institut Macdonald-Laurier et ancien vice-président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

M. Menzies a ajouté que même s'il pense que des changements doivent être apportés à CBC, c'est beaucoup plus compliqué que les gens ne le pensent .

Préférer une partie de la chaîne à une autre, en particulier sur le plan linguistique, je pense que cela ouvre une porte que l'on ne souhaite pas vraiment ouvrir.

Il a également souligné qu'environ 40 % des revenus de CBC vont déjà à Radio-Canada, même si la proportion de foyers francophones au Canada est beaucoup plus faible.

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

M. Poilievre affirme que la réduction du financement global de CBC permettrait aux contribuables de réaliser des économies, et il a également laissé entendre qu'il avait l'intention de vendre ses bâtiments.

S'adressant à une foule rassemblée à Calgary en août dernier, celui qui était alors candidat à la direction du Parti conservateur du Canada a accusé la société de mettre tout l'argent dans ces grands temples gigantesques qu'ils appellent sièges sociaux à Toronto et à Montréal . C'est à Montréal que se trouve le siège de Radio-Canada.

Il y a là des économies à faire , a-t-il ajouté.

Lors de sa visite à Edmonton jeudi, il a été demandé à M. Poilievre s'il était prêt à modifier la loi fédérale sur la radiodiffusion en ce qui concerne CBC/Radio-Canada et ses services en français. Il n'a pas répondu, mais a qualifié la chaîne de propagande biaisée du Parti libéral .

Il a demandé à Twitter d'ajouter une étiquette financé par le gouvernement aux comptes qui font la promotion de contenu lié aux nouvelles de CBC, mais n'a pas demandé la même chose pour Radio-Canada.

La société soutient que cette description est inexacte, car son indépendance éditoriale est inscrite dans la loi. Elle fait également la distinction entre financement gouvernemental et public , car l'argent qu'elle reçoit est accordé par un vote du Parlement.

Après qu'une telle étiquette a été appliquée à la BBC, le radiodiffuseur a riposté et Twitter a finalement changé l'étiquette en médias financés par des fonds publics .

La PDG de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait Photo : Radio-Canada

Les relations entre les conservateurs fédéraux et CBC se sont encore détériorées au début de l'année. Catherine Tait, PDG de la chaîne, avait alors déclaré dans une entrevue au Globe and Mail que les critiques de M. Poilievre se résumaient à un slogan que le parti utilisait pour collecter des fonds.

C'est précisément ce que le parti a fait à la suite des commentaires de Mme Tait. M. Poilievre a dit que les propos de Mme Tait montraient que CBC avait lancé une attaque partisane contre lui et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance.

Cet échange survient après une invitation de M. Tait à rencontrer M. Poilievre quelques jours seulement après son élection à la tête du parti en septembre dernier.

À la fin du mois de novembre, Mme Tait a de nouveau contacté M. Poilievre, se déclarant déçue par la réponse qu'elle a reçue de son bureau et selon laquelle il ne serait pas en mesure de le rencontrer, bien que le parti continue d'attaquer CBC et ses journalistes en les accusant d'être partiaux.

Ces efforts de financement ne tiennent pas compte de la portée et de la valeur de ce que CBC/Radio-Canada offre aux Canadiens, ni des conséquences pour ce pays et son économie si elle devait être définancée , a écrit Mme Tait dans une lettre adressée à M. Poilievre.

La Presse a d'abord fait état de cette lettre, qu'elle a obtenue grâce à une demande d'accès à l'information. La Presse canadienne en a également obtenu une copie.