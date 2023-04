Consultés par la Ville, des Sudburois s’opposent à une fermeture de casernes de pompiers

Plus de 200 citoyens de Skead, dans le nord du Grand Sudbury, ont pris part jeudi soir aux consultations de la Ville sur la réforme controversée des services d’urgence. L’occasion pour eux de manifester leur opposition à la fermeture définitive de la caserne de pompiers du secteur.

Selon Lucille Perreault, qui habite à Skead depuis 20 ans, l’enjeu est de taille.

[Une caserne de pompiers] est un élément de sécurité. On veut attirer les gens pour continuer à vivre à Skead. Une caserne de pompiers est toujours un élément important quand tu achètes une maison [...] et on veut s’assurer que la Ville [du Grand] Sudbury nous inclut dans ses décisions , affirme-t-elle.

Plus de 200 résidents de Skead, dans le nord du Grand Sudbury, ont participé jeudi à une séance de consultation publique de la Ville sur la réforme controversée des services d'urgence, dont les casernes de pompiers. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Comme de nombreux résidents de la ville du nickel, Mme Perreault a appris avec surprise qu’une firme britannique embauchée par la Ville recommandait la fusion de 11 des 24 casernes de pompiers existantes.

La mesure permettrait de mieux les répartir et pallier le manque de pompiers volontaires, expliquait le cabinet-conseil Operational Research in Health dans son rapport.

Avec des infrastructures vieillissantes, la Ville cherche aussi à réduire ses coûts d'entretien, qui pourraient atteindre 43 millions de dollars dans les 10 prochaines années si toutes les 24 casernes étaient maintenues.

Cette caserne de pompiers du secteur Skead devrait être supprimée, selon le cabinet-conseil britannique Operational Research in Health à la Ville du Grand Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais après une levée de boucliers à la fois des citoyens et de certains élus municipaux, la Ville mène finalement des consultations publiques dans les divers secteurs avant de procéder.

Après un départ timide la semaine dernière dans le secteur de Minnow Lake, où moins d’une dizaine de personnes se sont présentées, c’était jeudi au tour de Skead.

La caserne de pompiers du secteur est en dormance depuis 18 mois en raison d’importants dommages structurels et pourrait être fermée définitivement si le conseil municipal adoptait la proposition qui lui a été soumise.

« Plus de questions que de réponses », observent des citoyens

Mais l’exercice a-t-il calmé les inquiétudes de Mme Perreault?

Non, je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ont soulevé plus de questions que les réponses qu’ils ont obtenues , répond-elle, après avoir discuté avec des représentants de la Ville ainsi que ceux des services des incendies présents à la rencontre.

« On invite [la Ville] à s'assurer qu'elle a de bons représentants, que les réponses soient transparentes et aussi claires que possible, une discussion ouverte. » — Une citation de Lucille Perrreault, résidente de Skead

Lucille Perreault, qui habite à Skead depuis 20 ans, s'oppose à la fermeture définitive de la caserne de pompiers. Photo : Radio-Canada

Toni Kritz, qui est propriétaire d’un commerce à Skead, est du même avis.

Elle déplore que la consultation n’ait pas pris la forme d’une assemblée citoyenne, où les gens seraient venus poser des questions en groupe .

La salle du Centre communautaire de Skead était remplie d'affiches expliquant la réforme des services d'urgence envisagée par la Ville du Grand Sudbury. Photo : Radio-Canada

Dans la salle du Centre communautaire de Skead, des affiches expliquant la réforme envisagée, données chiffrées à l’appui, étaient exposées. Des fonctionnaires municipaux étaient aussi présents.

Je n’ai pas besoin de regarder des photos et des statistiques. Je suis venue parce que je vis dans cette communauté, que les impôts qu’on paie ne sont pas raisonnables pour les services qu’on reçoit et que la Ville aurait dû être plus transparente, nous donner l’information disponible pour qu’on puisse réagir rapidement , note-t-elle.

Selon la firme Operational Research in Health embauchée par la Ville du Grand Sudbury, la fermeture de certaines casernes de pompiers, dont celle de Skead, permettrait entre autres de pallier le manque de pompiers volontaires. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle a plutôt l’impression que la séance a servi de justification aux autorités municipales pour ne pas rouvrir la caserne de pompiers.

Mais pour le chef adjoint des Services d'incendie de la Ville, Nathan Melin, les données montrées au public sont des faits dont les citoyens ont besoin pour mieux comprendre la réforme proposée.

Je comprends totalement leur frustration et j’en prends note , indique-t-il.

Le chef adjoint des Services d'incendie du Grand Sudbury, Nathan Melin, discute avec des citoyens venus à la séance de consultation sur la réforme des services d'urgence. Photo : Radio-Canada

Les défis du recrutement

M. Melin souligne qu’ il n’y avait qu’un seul pompier volontaire à Skead dans les trois à quatre dernières années, ce qui a compliqué les activités de la caserne .

Il ajoute que le service des incendies est toujours en train d’évaluer de nouvelles idées, de nouvelles options de recrutement de pompiers volontaires , dont la pénurie se fait d’ailleurs remarquer dans de nombreuses localités du pays.

De nombreux citoyens qui ont participé à la consultation sur la réforme des services d'urgence ont apporté des affiches où étaient écrits des messages d'opposition à la démarche. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

À Skead, une campagne de recrutement menée par un comité de citoyens au cours des trois derniers mois a déjà permis d’attirer 16 candidats, qui ont déjà entamé, entre autres, une formation en premiers soins.

Mais pour attirer davantage de pompiers volontaires, le groupe réclame un assouplissement des exigences de certification, rehaussées l’an dernier en Ontario  (Nouvelle fenêtre) .

Nathan Melin indique que les inquiétudes exprimées par les citoyens pendant les consultations seront compilées et présentées au conseil municipal , à qui reviendra la décision finale au sujet de la fusion des casernes.

La conseillère municipale Natalie Labbée, qui représente le secteur de Skead, discute avec des résidents qui sont venus manifester leur opposition à la fermeture de la caserne de pompiers. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

On veut s’assurer que collectivement, tout le monde se sente entendu , affirme la conseillère municipale Natalie Labbée, qui a été la première personne à réclamer la tenue de consultations publiques dans le dossier.

À Skead, les citoyens ont amené le processus à un niveau supérieur par leur grande participation jeudi, observe-t-elle.

Huit autres sessions de consultation sont prévues jusqu’à la mi-mai, et les citoyens peuvent aussi donner leur avis à la Ville en remplissant un sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) .