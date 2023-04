La C.-B. se prépare aux feux et aux inondations malgré un « printemps assez normal »

À l’approche de la saison chaude, le gouvernement de la Colombie-Britannique se prépare à d’éventuelles situations d’urgence climatique comme les inondations et les feux de forêt. La province invite ainsi la population à faire le nécessaire face aux risques liés au climat, notamment en se dotant d’une trousse d’urgence.

Il peut y avoir des inondations au printemps et au début de l'été, lorsque le manteau neigeux fond et que le niveau de l'eau monte, mais, selon le Centre de contrôle des régimes fluviaux, la moyenne provinciale du manteau neigeux est légèrement inférieure à la normale cette année.

Certaines régions connaissent toutefois des niveaux de manteau neigeux supérieurs à la normale.

La province a répertorié 11 feux de forêt depuis le 1er avril 2023. On a déjà observé des feux un peu violents, [ce qui est] un peu surprenant. Tout va dépendre de la quantité de précipitations qu'on recevra au printemps , explique Matt MacDonald, prévisionniste en chef de BC Wildfire, le service de lutte contre les incendies.

« Pour le moment, il n'y a pas d'indication d'importantes vagues de chaleur ou de quantités de pluie. On envisage un printemps assez normal. » — Une citation de Matt MacDonald, prévisionniste en chef de BC Wildfire

Un équilibre délicat dans les précipitations

Ce qu’il nous faut, c'est que dame Nature nous donne des précipitations pendant les mois du printemps, voire le mois de juin, parce que c'est la dernière chance avant que l’environnement s’assèche. Et on espère ne pas en avoir trop pour les inondations , précise Armel Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Plusieurs événements météorologiques extrêmes ont frappé la Colombie-Britannique ces dernières années. La province a fait face à des inondations dans la vallée du Fraser, à d'importants incendies, dont ceux qui ont ravagé la municipalité de Lytton, ainsi qu’a un dôme de chaleur, Les catastrophes liées au climat sont de plus en plus courantes , dit la province.

En février 2023, le gouvernement provincial a annoncé la bonification du Fonds de préparation aux situations d'urgence climatiques avec un investissement de 180 millions de dollars. Cette contribution supplémentaire doit aider les collectivités à se préparer aux situations d'urgence ou à en atténuer les effets.

La vallée du Fraser a fait face à d'importantes inondations en 2021. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Se préparer au pire

Nous devons agir maintenant pour protéger nos familles et nos communautés. Travaillons ensemble pour nous préparer au pire. Et espérons le meilleur , déclare Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique.

Pour se préparer à d'éventuelles situations d’urgence, la province conseille au public de rassembler le nécessaire pour une trousse d’urgence. Celle-ci devrait contenir des éléments essentiels comme de l'eau, des denrées non périssables, des médicaments et une trousse de premiers soins. Un plan d’évacuation devrait aussi être élaboré.

La province recommande aux personnes vivant dans les zones de basse altitude de nettoyer leurs terrains pour en dégager les drains et les gouttières.

Pour prévenir les feux, les autorités recommandent à la population de s’informer sur les règlements sur les feux à ciel ouvert et de retirer les débris et les matériaux inflammables, comme les tas de bois, les feuilles sèches et le carburant, de leur terrain.

Avec les informations de Wildinette Paul