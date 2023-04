Marathon des sables : un Albertain à l’assaut du désert du Sahara

Un Edmontonien participe au 37 e Marathon des sables dans le désert du Sahara marocain. Un millier de coureurs d’une cinquantaine de pays prendront part à cette course pédestre annuelle, considérée comme l’une des épreuves les plus redoutables au monde.

C’est la première fois que Steven Huynh, un spécialiste de la médecine esthétique, se joindra à cet événement sportif qui se déroulera du 21 avril au 1er mai. Je ne savais rien de cette course et je ne suis pas un coureur de fond , confie-t-il.

C’est un Britanno-Colombien, Dargie Andrew, qu’il a connu dans le cadre de son travail et qui est devenu son ami, qui lui en a parlé. Il voulait vraiment y participer, et c'est grâce à lui que je me suis inscrit.

Les deux confrères ont alors formé un tandem et nommé leur équipe Botox Course , en référence à leur profession.

Nous nous entraînons séparément, lui à Kelowna, et moi à Edmonton, explique Steven Huynh. Mais nous restons en contact, notamment par FaceTime, pour nous encourager mutuellement.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Steven Huynh est fin prêt pour aller se mesurer au désert marocain, en compagnie d'une vingtaine de coureurs en provenance d'autres provinces du Canada. Photo : Fournie par Steven Huynh

Une course d’enfer

Le Marathon des sables est une odyssée saharienne de 250 km en cinq étapes balisées, entre montagnes, champs de dunes, oueds asséchés, oasis…, le tout sous un soleil implacable. La course se fait en autonomie alimentaire, seuls l’eau et le gîte dans un bivouac itinérant sont fournis par l’organisation.

Les participants doivent porter tous ce dont ils ont besoin, notamment leur sac de couchage et leur nourriture, généralement des sachets d’aliments lyophilisés, dans un sac à dos à porter sur soi à toutes les étapes.

Mais rien de tout cela ne semble refroidir les ardeurs de Steven Huynh. Cela fait au moins six mois qu’il s’entraîne pour relever le défi.

« Je consacre entre 10 et 20 heures aux entraînements chaque semaine [...], la plupart du temps sur de courtes distances. Je fais aussi de longues distances à l’occasion et des exercices de musculation. » — Une citation de Steven Huynh, participant à son premier Marathon des sables

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Autant les nuits dans le désert sont fraîches, autant les températures diurnes peuvent atteindre 50 degrés Celsius. Photo : Cimbaly2022/JOSUEPH

Pour essayer de se rapprocher des conditions climatiques du grand sud marocain où le thermomètre affiche parfois 50 degrés Celsius à l’ombre, Steven Huynh passe régulièrement du temps dans un sauna, même s’il ne se fait pas trop d’illusion : J'espère que le fait d'avoir passé du temps dans un sauna m'aidera. Mais on ne peut pas beaucoup bouger dans un sauna, donc ce n'est pas parfait.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Malgré les guêtres pour se protéger, les pieds des coureurs sont mis à rude épreuve, à cause notamment du sable qui pénètre dans les chaussures et ponce la peau. Photo : Cimbaly2022/JOSUEPH

Il est également conscient que les nombreuses dunes qu’il aura à franchir, ainsi que les montagnes à escalader, constituent une véritable épreuve en soi, surtout pour un novice en la matière. Je n'ai pas beaucoup d'expérience des dunes , avoue-t-il.

Steven Huynh croit cependant que son expérience de randonneur dans le sable peut tant soit peu lui servir. J'ai parcouru le sentier de la Côte-Ouest sur l'île de Vancouver, qui compte environ 30 % de plages de sable , explique-t-il. Je sais donc que marcher dans le sable n'est pas du tout amusant [et que] surmonter une dune de sable doit être pire.

Pour ce qui a trait à la nourriture, il dit avoir emballé 20 sacs de nouilles instantanées, quelques confiseries pour leur apport en sucre, ainsi que des bâtons de poudre de Gatorade, une boisson désaltérante.

Pendant une semaine, les coureurs ont droit à une nourriture parcimonieuse, faite de repas lyophilisés, de nouilles instantanées, de noix... Photo : Fournie par Steven Huynh

Mon objectif, c’est de terminer la course

Pour sa première participation, Steven Huynh ne veut pas se fixer un objectif de classement. Je veux tout simplement finir la course, il faut être réaliste! D’autant plus qu’il note n’avoir pas effectué ses entraînements dans des conditions optimales.

De plus, il est au courant des mésaventures qui peuvent arriver, avec notamment des ampoules aux pieds et d’autres pépins physiques qui contraignent des participants à abandonner, même si cela ne semble pas particulièrement l’inquiéter. [...] Si des ampoules apparaissent, que vais-je faire? Si j'ai vraiment mal au pied, que vais-je faire? Si mes pieds enflent, que vais-je faire? J'ai des petits plans pour tout.

« Je pense que la pire chose qui puisse m'arriver, c'est que je n'arrive pas à la terminer. » — Une citation de Steven Huynh

Il estime que ce serait vraiment cool s’il parvenait à tirer une belle histoire de sa première participation au Marathon des sables.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un millier de coureurs en provenance d'une cinquantaine de pays se côtoieront dans le désert. Photo : Cimbaly 2022/FRANCK ODDOUX

Allier sport et solidarité

De nombreux participants courent pour soutenir des causes qui leur tiennent à cœur en collectant des fonds. Steven Huynh confie que lui et son coéquipier ont déjà réussi à réunir le mois dernier une belle somme destinée à soutenir Mamas for Mamas, une organisation caritative pancanadienne qui apporte notamment de l’aide aux mères et aux familles en situation de précarité.

Ils espèrent pouvoir profiter de leur participation au Marathon des sables pour continuer à collecter d’autres dons.

Au total une vingtaine de Canadiens et résidents au Canada prennent part à l'épreuve, qui compte six participants de l'Ouest canadien, dont cinq de la Colombie-Britannique.