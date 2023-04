Projet de loi sur le travail des enfants : des agriculteurs demandent plus de souplesse

Le gouvernement de François Legault ne ferme finalement pas la porte à de nouvelles exemptions dans son projet de loi sur le travail des enfants . Le texte qui avait été déposé en mars prévoit que les jeunes de moins de 14 ans pourront continuer à faire du gardiennage d'enfants, par exemple, mais des agriculteurs estriens demandent plus de souplesse pour leur milieu.

L’ail se montre le bout du nez à la ferme maraîchère Vallée des grands potagers, à Compton. Il faudra bientôt retirer le paillis dans les rangs de fraises et préparer une équipe d’une vingtaine de personnes pour la saison estivale. Depuis quelques années, le tiers de la main-d'œuvre de l'entreprise est constitué de jeunes de moins de 14 ans. Sept ou huit adolescents guident notamment les visiteurs pendant l'autocueillette ou font la pesée des contenants.

Cette période-là est cruciale, puis les jeunes faisaient vraiment très très bien le travail , constate la copropriétaire de la Vallée des grands potagers, Julie Drouin.

Dans sa forme actuelle, le projet de loi 19 rendrait la contribution de ces jeunes impossible, ce qui inquiète Julie Drouin en contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Si on m'interdit d'avoir les jeunes de 12-13 ans, pour nous, c'est vraiment majeur. [...] C’est très bouleversant pour nous cette annonce-là. [...] On a aussi des travailleurs étrangers, on a des gens qui travaillent du cégep, chaque personne a sa place , explique-t-elle.

Les plus jeunes travailleurs sont à l'œuvre de 80 à 100 heures, réparties sur six semaines. Cette cadence convient à tous, selon l'agricultrice, qui espère que le projet de loi tiendra compte de la réalité des maraîchers.

L’Association des fraises et framboises du Québec avait avait levé le point de se faire entendre à ce niveau-là , précise Julie Drouin.

À la cabane à sucre Érabilis, le propriétaire, Jean-François Plante, se dit aussi inquiet. La pénurie de main-d'œuvre le force déjà à restreindre ses journées d'ouverture à quatre jours au lieu de sept. Une jeune de 13 ans fait partie de l'équipe, qui compte une dizaine de travailleurs.

Ceux de 13 ans ne pourraient carrément pas travailler, et ceux de 14 à 17 ans seraient très limités dans le nombre d'heures qu’ils peuvent faire, donc ça ferait en sorte que soit je ne pourrais pas opérer, ou je devrais restreindre encore plus mes heures d'ouverture , déplore le propriétaire de l’entreprise, Jean-François Plante.

Sur la page Facebook d’Érabilis, il a publié que la loi proposée est trop restrictive et vient à la fois brimer les jeunes qui dépendent de ce travail pour leur argent de poche et les entreprises qui les engagent qui dépendent de cette main-d'œuvre pour survivre.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) Estrie croit aussi que la loi devrait permettre aux jeunes de 12 et 13 ans de travailler dans les fermes.

Particulièrement au niveau maraîcher. C'est en saison estivale, les jeunes n’ont souvent pas grand-chose à faire, et de venir travailler sur les fermes pour eux, ils viennent se chercher un petit salaire, puis en même temps, ça fait en sorte qu’ils s’intéressent à la production agricole, croit le président de l’UPA-Estrie, Michel Brien.

Le syndicat doit participer à la consultation prévue sur le projet de loi.

Avec les informations de Guylaine Charette