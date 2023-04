Des cendres volcaniques de Russie forcent l’annulation de vols en Colombie-Britannique

Air Canada dit surveiller le nuage de cendres qui a entraîné l'annulation, jeudi, de certains de ses vols régionaux au départ et à destination de Prince Rupert et de Terrace.

Alaska Airlines a également annulé une vingtaine de vols dans l’État américain.

Carman Hendry, directeur de l'Aéroport régional du nord-ouest Terrace-Kitimat, a déclaré que WestJet avait aussi annulé des vols à destination de l'aéroport parce que les avions devaient traverser les cendres.

Les cendres du volcan Chiveloutch ont recouvert des maisons et des terrains du village Klyuchi sur la péninsule Kamchatka en Russie. Photo : Associated Press/Yury Demyanchuk/Institut de volcanologie de l'Académie des sciences de Russie

L’un des volcans les plus actifs de Russie

Le Chiveloutch, l'un des volcans les plus actifs de la péninsule du Kamtchatka en Russie, est entré en éruption tôt mardi, projetant des cendres à plus de 500 kilomètres au nord-ouest. Plusieurs villages russes ont été recouverts de poussière volcanique grise lors des plus importantes retombées en près de 60 ans.

Des cendres ont été projetées jusqu'à 10 kilomètres dans le ciel.

C’est un type de volcan propice aux éruptions explosives. Il ne va pas nécessairement y avoir de coulée de lave, mais plutôt de débris , indique Alexei Ozyorov de l’Institut de volcanologie de l’Académie des Sciences de Russie.

Vladimir Solodov, gouverneur de la région du Kamtchaka, indique que des routes et des écoles ont été fermées dans la région russe.

Avec les informations de Lise Villeneuve, la Presse Canadienne et Associated Press