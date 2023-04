Le budget fédéral de 2023 épinglé pour « manque de transparence »

Le budget de 2023 ne présente aucune évaluation de l’efficacité des programmes que le gouvernement a lancés dans le budget de 2022 , peut-on lire dans le document de 20 pages.

Outre le fait de proposer de réduire les dépenses en services de consultation, en services professionnels et en déplacements, le budget de 2023 ne détermine pas de possibilités d’économiser et de réaffecter les ressources de façon à adapter les activités et les programmes gouvernementaux à la nouvelle réalité post-pandémique , indique encore l’analyse du DPB.

De plus, dans son budget de 2023, le gouvernement a cerné de nouvelles mesures non annoncées de 798 millions de dollars, sur une base nette, de 2022-2023 à 2027-2028 . En valeur absolue, il s’agit de décisions relatives aux recettes ou aux dépenses de plus de 12 milliards de dollars sur lesquelles aucun détail précis n’est donné , détaille encore M. Giroux dans son document.

Le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dans son dernier budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé de nouvelles dépenses de l’ordre de 69,7 milliards. En 2022, Ottawa a dépensé 115,9 milliards en augmentation de 32,5 % par rapport à 2019-2020.

C'est très frustrant

Parmi les recommandations du DPB, le budget devrait être déposé à date fixe au début de l’année pour une meilleure transparence.

M. Giroux recommande aussi au Parlement d’adopter un nouveau cadre législatif afin d’accroître la transparence budgétaire.

Cette analyse intervient chaque année pour aider les parlementaires dans leurs délibérations entourant le budget. Celui-ci devrait être examiné au cours des prochaines semaines à la Chambre des communes.

Un manque de transparence du gouvernement fédéral rend difficile l’examen des plans de dépenses du gouvernement, estime Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.

« Effectivement, on peut parler de manque de transparence. C'est très frustrant de lire les budgets du gouvernement, surtout fédéral. On sent que c’est un volumineux document qui essaie de bien faire paraître le gouvernement [...] mais quand on veut chercher des détails sur des initiatives très précises, on s’y perd. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

Lors de son passage à Zone économie, Geneviève Tellier appuyait les propos de M. Giroux concernant le manque de transparence du gouvernement fédéral. Photo : Radio-Canada

Concernant le manque de détails sur les 12 milliards en dépenses qui ne sont pas détaillés dans le budget, Mme Tellier estime que le gouvernement devrait fournir plus d’informations plus tard . Mais ce sont peut-être des informations qui seront confidentielles , indique Mme Tellier en entrevue à l’émission Zone économie.

Mais l’un des points les plus surprenants , toujours selon elle, est le manque de transparence autour des dépenses de chaque ministère.

Si on veut savoir combien dépense un ministère quelconque, on n’a pas accès au montant global. On n’a pas non plus les chiffres de l’an passé pour faire des comparaisons , déplore-t-elle. Donc on va voir dans le [budget] qu’il y a un nouveau programme et 50 millions pour [le] financer, mais on ne sait pas si l’argent va se trouver au sein même du ministère, donc s’il y a d’autres programmes qui vont être coupés, ou si c’est de l’argent supplémentaire qui va être donné.

Mme Tellier affirme que le manque de transparence touche également les quelque 1200 programmes annoncés.

« Les parlementaires sont appelés à voter sur ce budget et demander des comptes aux ministres, mais ils n’ont pas un portrait d’ensemble. [...] Il y a vraiment un dysfonctionnement dans la procédure budgétaire et ça crée des problèmes de transparence importants. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa

Concernant l’exercice de révision des programmes, elle dit qu’aucune piste n’a été proposée dans le budget. J’ai l’impression qu’on pense que c’est avec une formule magique qu’on va arriver à trouver des économies, mais on le fait rarement, puis on le fait rarement bien , dit-elle encore.

À la question de savoir si le gouvernement fédéral est en train de perdre le contrôle des dépenses, Mme Tellier estime que certains pourraient avoir cette impression-là [...] car effectivement on dépense beaucoup .