Experience Regina reprend son ancien nom, Tourism Regina

Il y a, à peine, un mois, afin d’attirer plus de visiteurs, la capitale saskatchewanaise a choisi de miser sur une chanson devenue virale en 2018 après que le célèbre animateur américain Jimmy Fallon s’en était moqué, Experience Regina.

L’Office du tourisme avait été notamment critiqué pour ses deux slogans utilisés pour la campagne, dont Show us your Regina (montrez-nous votre Regina) et The city that rhymes with fun (la ville qui rime avec plaisir).

La mairesse de Regina, Sandra Masters, avait déjà qualifié ces slogans de « sexistes » et « erronés ». Selon elle, les slogans ont blessé et touché les gens. C'est tout simplement mauvais pour la ville .

Le président du conseil d'administration de REAL , Wayne Morsky, indique que l’organisation a pris la décision de reprendre son ancien nom à la suite des consultations menées par une tierce partie pour étudier tous les aspects du développement de la marque Experience Regina.

La décision a été prise de reprendre le nom de Tourism Regina. [...] Cela nous permettra de reprendre le travail et de soutenir l'économie locale des visiteurs à l'aube d'une saison de printemps et d'été très active , déclare Wayne Morsky.

REAL est en train de finaliser l'examen avec la tierce partie et n'a pas l’intention de divulguer ni le coût de l'examen ni sa durée, affirme Wayne Morsky.

Selon lui, personne n'a été licencié ou sanctionné pour le changement de nom et que le directeur général de Tourism Regina, Tim Reid, qui avait déjà assumé la responsabilité de la campagne, reste en poste.

D’ailleurs, cinq jours après l'annonce du changement de nom, Tim Reid s'est excusé pour « l'impact négatif » créé par les nouveaux slogans.

Je pense qu'il est plus important pour nous de procéder à un examen de la qualité [...] afin que nous puissions en tirer des leçons et nous assurer que cela ne se reproduira pas à l'avenir , ajoute M. Morsky.

Toute décision relative à Experience Regina sera prise une fois l'examen terminé. Celui-ci sera finalisé dans un rapport qui sera soumis au conseil municipal de Regina, note le président du conseil d'administration de REAL .

L’organisme compte ainsi consulter de nombreux groupes communautaires locaux afin de s'assurer que sa stratégie est soutenue par tout le monde.

L’Office du tourisme de la Ville de Regina n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Avec les informations d’Alexander Quon