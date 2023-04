Fusion réalisée : le début de la construction espéré en 2024 pour Métaux BlackRock

Le projet de mine de ferrovanadium à Chibougamau et de fonderie au Port de Saguenay est maintenant estimé à 1,5 milliard de dollars canadiens.

Le projet, qui a déjà obtenu toutes les autorisations environnementales, a franchi une nouvelle étape à la fin du mois de mars avec la fusion des deux entreprises, par le truchement d'une prise de contrôle inversée. Cette transaction avait été annoncée en décembre dernier.

La compagnie est cotée en bourse, en date de cette semaine, et la transaction nous a permis de lever 14 millions de dollars. C'est quand même significatif dans ce marché. Ça va permettre à la compagnie de continuer à payer nos fournisseurs, évidemment, payer les frais pour l'équipe de gestion, payer nos frais pour nos permis, nos obligations envers les Premières Nations , a expliqué en entrevue jeudi le porte-parole de Strategic Resources, Alexandre Meterissian.

La société veut maintenant compléter son financement d’ici la fin de 2023, avec le début de la construction de l’usine et de la mine au même moment l’année suivante.

L’objectif pour nous jusqu'à la fin de l'année, c'est de lever le 1,5 milliard de dollars afin de commencer, on l’espère, à construire, si tout va bien, en 2024 , a-t-il poursuivi en visant des investisseurs canadiens, américains ou européens.

D'après le porte-parole, le vanadium est très recherché pour des batteries ayant une grande rétention d'énergie, de plus grande capacité que celles utilisées dans les voitures électriques.

Plus de 40 % à Investissement Québec

Investissement Québec possède maintenant un peu plus de 40 % des parts de Strategic Resources, tout comme le groupe financier américain Orion. Ces deux entreprises étaient devenues propriétaires de Métaux BlackRock en juin 2022 à la suite du processus de restructuration financière de la société minière. Métaux BlackRock est maintenant une entité contenue dans Strategic Resources.

Le siège social de Strategic Resources est désormais à Montréal plutôt qu’à Vancouver.

Le Port de Saguenay sera prêt

Le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge, accueille positivement cette nouvelle étape.

S’il y a des travaux qui sont prévus débuter en 2024 au Port de Saguenay, nous, on va être prêts. Ce projet-là, en fait, comme vous le savez, il y avait des travaux qui étaient prévus, même au cours des années précédentes. Donc, on est prêts plus que jamais , a annoncé Carl Laberge.

Rappelons que le certificat d’autorisation environnementale à BlackRock avait été accordé par Québec en mai 2019. Des travaux préparatoires du terrain avaient alors débuté.

Le projet avait été présenté aux médias pour la première fois en 2016.

Manon Cyr salue l’initiative

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, espère que ce second souffle du projet minier sera le bon.

C'est un projet quand même qu'on attend depuis plusieurs années. Moi, je salue l'initiative, là, les événements qui viennent de passer pour moi, c'est une étape importante. Mais pour la suite des choses, on va attendre de voir comment le tout va se dérouler , a commenté la mairesse.

Selon le communiqué de l’entreprise, l’ingénierie de la fonderie est terminée à près de 40 % et celle de la mine, à plus de 60 %.

Un projet en Finlande

Strategic Resources possédait déjà un projet de vanadium en Finlande, de moins grande envergure que celui de BlackRock.

C'était une des plus grandes mines de vanadium au monde pendant longtemps, mais elle est en fin de vie, puis elle a été abandonnée. Elle a été fermée, disons, mais ça demeure un actif intéressant. Avec la nouvelle technologie minière, c'est possible d'exploiter ces mines-là, donc on va regarder cette mine-là, mais elle est beaucoup moins avancée que le projet de BlackRock qui demeure le coeur de Strategic Resources , a assuré M. Meterissian.

Toujours selon le communiqué annonçant la fin de la transaction, la fonderie et l’usine métallurgique qui étaient planifiées en Finlande pourraient être abandonnées, alors que seuls la mine et un concentrateur seraient mis en exploitation. Le concentré pourrait alors être traité à Saguenay.

105,5 M$ à la Zone industrialo-portuaire

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé dans son dernier budget un montant de 105,5 M$ à la Zone industrialo-portuaire de Saguenay. Les fonds octroyés par le ministère de l’Économie et de l’Innovation permettront d'aménager une route et des infrastructures pour l’alimentation en eau, en gaz et en électricité dans le but d’attirer plus d’entreprises près du port de Grande-Anse.

