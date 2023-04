Fin de la grève à la Villa d’Alma : une augmentation salariale moyenne de 30 %

Après plus de quatre mois de grève, les employés syndiqués de la Villa d’Alma ont accepté une entente de principe. La nouvelle convention collective de la résidence privée pour aînés a été entérinée mercredi soir et prendra fin en juillet 2024.

C’est la question des salaires qui avait été au cœur du litige qui a débuté le 6 décembre dernier par le déclenchement de la grève. Il s’agissait alors d’une troisième grève des employés de la Villa d’Alma en moins de 10 ans.

Les employés exigeaient, entre autres, une majoration de 4 $ de tous les taux horaires pour la première année.

Cette demande n’a pas été répondue de la manière que les travailleurs auraient souhaité. Ils ont eu une augmentation moyenne de 30 % jusqu’en 2024. C’est quand même un bon rattrapage pour certains types d’emplois , explique la présidente régionale pour la CSN Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manon Tremblay.

L’entente comprend des gains au chapitre des primes de 0,30 $ à 1 $ l'heure de soir et de nuit de 0,50$ à 2 $ de l'heure. De plus, un nouvel employé touchera un salaire horaire de 18 $/h et les travailleurs et travailleuses obtiennent une semaine de vacances. Ces ajouts au taux horaire sont rétroactifs au 1er juillet 2022, date à laquelle la dernière convention collective était venue à échéance.

Les employés de la Villa d'Alma ont tenu plusieurs manifestations. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

C’est sûr qu’on aurait aimé aller un peu plus loin dans les salaires, sauf qu’on venait de tellement loin. La prochaine négociation collective va servir à les amener là où ils devraient être , souligne-t-elle.

Un protocole de retour au travail doit maintenant être élaboré, a indiqué le procureur de l’employeur affecté au dossier de la négociation de la convention collective, Me Raphaël Tremblay.

Pour les résidents, maintenant que la situation est réglée, il s’agit d’un retour aux services normaux.

Les activités vont recommencer pour les personnes aînées, les travailleurs et travailleuses vont recommencer à servir le café et certains desserts. Durant le conflit, une semaine sur deux, les tâches ménagères étaient faites par les cadres , raconte Mme Tremblay.

Un conflit houleux

Rappelons qu’au plus fort du conflit, la partie patronale de la Villa d’Alma n’excluait pas de faire appel à la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, puisque le dialogue était rompu de part et d'autre.

Plusieurs manifestations ont été tenues par les employées.