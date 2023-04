Fonction publique : des régimes de travail flexibles jugés non conformes

L’organisme de surveillance a publié mercredi le rapport d’une vérification menée auprès de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ), de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et de Retraite Québec (RQ).

L’audit visait à examiner la conformité des dispositifs mis en place par ces trois organismes pour offrir des horaires de travail plus flexibles à leurs employés. La Commission s’est intéressée à deux dispositifs : l’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) et l’horaire variable.

Cliquez sur ce lien pour consulter le rapport de la Commission de la fonction publique (Nouvelle fenêtre)

L’aménagement de mesures liées à la flexibilité du travail au sein des ministères et organismes publics vise à attirer et maintenir en emploi la main-d’œuvre. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Un ARTT permet à un employé de s’entendre avec son supérieur immédiat dans le but de modifier son horaire de travail normal. Il peut diminuer la durée de son travail quotidien ou hebdomadaire, ou encore faire réduire son traitement pour accumuler des congés supplémentaires.

Flexibilité

L’horaire variable, quant à lui, permet à un salarié de choisir ses heures d’arrivée et de départ tout en tenant compte de la période de présence prédéterminée et obligatoire commune à tous les membres du personnel.

Par exemple, plutôt que de travailler entre 8 h 30 et 16 h 30, un employé pourrait effectuer le même nombre d’heures, mais entre 7 h et 15 h, ou entre 10 h et 18 h, à condition de respecter une période obligatoire de travail de 10 h à 11 h 30 l’avant-midi et de 14 h à 15 h l’après-midi.

La Commission a analysé 103 dossiers de personnes travaillant à l’ ANQ , à la RBQ ou à RQ bénéficiant d’un ARTT , dont certaines profitaient également d’un horaire variable. Elle a constaté que 11 % des ententes d’ ARTT et 31 % des horaires variables offerts aux employés étaient non conformes.

Les cas de non-conformité concernent principalement l’accumulation et le report des congés compensatoires, l’accumulation de crédits d’horaire variable et le non-respect des plages horaires , peut-on lire dans le rapport de la Commission.

La RBQ et RQ ont remarqué une diminution du taux d'ARTT depuis le début de la pandémie probablement attribuable aux effets facilitants du télétravail sur la conciliation travail-vie personnelle. (Photo d'archives) Photo : iStock

Elle a notamment constaté des dépassements du nombre maximal de congés compensatoires pouvant être accumulés. Ce nombre peut varier d’un régime à l’autre, mais dans la plupart des cas, il n’excède pas 20 jours de congés sur une période de 12 mois.

Dans 7 des dossiers analysés, plus de 20 jours avaient été accumulés. Jusqu’à 97 jours dans un dossier de la RBQ .

La Commission a en outre relevé que dans 20 dossiers, l’employé avait accumulé plus de crédits d’horaire variable par période, sans justification adéquate, alors que le régime ne le permet pas.

Application incorrecte

L’organisme de surveillance de la fonction publique souligne que les principaux constats de non-conformité relevés dans les trois organismes ayant fait l’objet d’une vérification découlent d’une application incorrecte des règles qu’ils se sont eux-mêmes données .

Il mentionne que le non-respect du cadre normatif peut générer des avantages indus, amener une perception de favoritisme et ainsi entacher les principes d’équité et d’impartialité préconisés par la Loi sur la fonction publique .

La Commission de la fonction publique invite les ministères et organismes gouvernementaux à mettre en place de meilleures pratiques en matière de flexibilité du travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est sans compter les risques de détérioration du climat de travail ni les impacts sur l’image de la fonction publique pouvant causer des problèmes d’attraction ou de rétention du personnel, peut-on lire dans le rapport de la Commission.

Ce dernier contient huit recommandations. L’Assemblée nationale et la Régie du bâtiment ont dit qu’elles en prenaient acte, tout en soulignant leur volonté d’améliorer leurs pratiques et leurs processus en procédant aux ajustements nécessaires.