Gatineau débloque 10 millions de dollars dans l’urgence pour le logement social

Le conseil municipal a été dépêché dans l’urgence afin de valider l’allocation de ce montant, alors que la soumission de l’entrepreneur concernant ledit projet arrive à échéance le 14 avril prochain. La décision a été prise à l’unanimité.

Situé rue Lesage, dans le secteur de Hull, le projet Coulombe comprend la construction de 93 logements, dont 54 visent à répondre aux besoins de personnes de 55 ans ou plus, et 39 se destinent aux personnes semi-autonomes.

À l’issue de la séance, le président du Comité-choc en logement et conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne, a expliqué qu'en l’absence de cette décision, une nouvelle participation au processus de soumission aurait été nécessaire, ce qui aurait exposé la Ville à de probables coûts supplémentaires.

Le président du Comité-choc en logement et conseiller municipal du district du Versant, Daniel Champagne (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

Les 10 millions de dollars mobilisés proviennent de sommes résiduelles d’une enveloppe de 65 millions de dollars, attribuée par le gouvernement du Québec en 2022 et destinée à soutenir différents projets de construction dans la municipalité.

Alors que son lancement remonte à 2019, le projet Coulombe a fait l’objet de plusieurs allocations supplémentaires au cours des dernières années, car l’augmentation des coûts de construction et l’inflation ont pesé de façon importante sur les budgets.

Une urgence inévitable

Durant cette séance spéciale de conseil municipal, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a souligné que l’urgence dans laquelle a été prise cette mesure financière était inévitable.

Si on est ici à la dernière minute, c’est pour que cela ne coûte pas plus cher que les 10 millions qu’on est en train de voter. Si on avait pu le faire autrement, on l’aurait fait , a-t-elle souligné.

M. Champagne a quant à lui expliqué que le Comité-choc en logement, qui chapeaute le projet au niveau municipal, avait été contraint d'agir rapidement dès qu’il avait été mis au courant du potentiel manque à gagner.

Lorsqu’on constate le manque à gagner, on doit agir rapidement et cadrer avec les programmes existants, dans ce cas-ci le programme fédéral ICRL 3. Dans ce contexte, on espérait pouvoir cheminer très rapidement pour avoir les sommes nécessaires, ce qui n’aurait pas nécessité l’intervention du conseil municipal.

La hausse des coûts de construction est notamment à l'origine de cette somme supplémentaire de 10 millions de dollars. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emilien Juteau

La Municipalité espère par ailleurs que la somme mobilisée le sera de manière temporaire et que le programme fédéral concerné pourra venir combler la dépense au cours des prochains mois.

La charge supplémentaire de 10 millions de dollars s'explique notamment par une hausse des coûts de construction, selon M. Champagne, ainsi que des opérations de décontamination nécessaires sur le terrain.

Si aucun échéancier n’est pour le moment déterminé en ce qui concerne la livraison du projet, on espère, à la Ville, qu'elle pourra se faire d’ici 18 mois.

France Bélisle, mairesse de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La mairesse Bélisle a par ailleurs rappelé que la construction de logements demeurait une priorité pour la Municipalité, alors que le taux d'inoccupation des logements s'élevait à 0,8 % en février dernier, à Gatineau.