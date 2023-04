Travaux réclamés sur la 113 à Lebel-sur-Quévillon : « La route est dangereuse »

L’état de la route 113 inquiète à Lebel-sur-Quévillon. Trous, crevasses, nids de poule et affaissements jonchent la chaussée de cette route provinciale, en particulier sur le tronçon reliant Lebel-sur-Quévillon à Miquelon, en direction de Chibougamau et du Lac-Saint-Jean.

Propriétaire du garage Accommodation DM, le seul de la ville, Marie-Hélène Bouchard est aux premières loges pour constater les dégâts que cause cette portion de route sur les véhicules.

J’ai des gens qui arrivent plusieurs fois par semaine depuis cet hiver. Des rims [jantes] bossés, brisés, des pneus crevés, vraiment des gros bris sur les voitures. Toute la 113 au complet est affectée , mentionne-t-elle.

Marie-Hélène Bouchard, propriétaire d'Accommodation DM, le seul garage à Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

« Ça nous tient occupés. Des gens remorqués, des rims [jantes] à débosser sur le fait et des pneus à réparer comme on peut. C’est vraiment compliqué, la route 113 est très, très maganée et très dangereuse. » — Une citation de Marie-Hélène Bouchard, propriétaire du seul garage de Lebel-sur-Quévillon

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, abonde dans le même sens. La 113 nord, de Lebel-sur-Quévillon jusqu’à Miquelon, c’est très brisé. Ce n’est pas un peu brisé, c'est très brisé , insiste-t-il.

M. Lafrenière soutient que le ministère des Transports a prévu des sommes pour réparer un tronçon de la route 113 entre Senneterre et Lebel-sur-Quévillon, mais que rien ne lui a été annoncé concernant la portion nord de la route.

Le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Si la situation ne s'améliore pas rapidement, le maire craint les répercussions sur le tourisme.

« C’est sûr que je vais avoir moins de touristes [cet été]. Moins de touristes, ce n’est pas bon pour mes commerces, ce n'est pas bon pour la ville. » — Une citation de Guy Lafrenière, maire de Lebel-sur-Quévillon

Quelqu’un qui va se présenter là avec un bateau ou une roulotte, il ne roulera pas 90 kilomètres/heure, il va apprendre rapidement qu’il faut qu’il descende à 60 km/h et qu’il faut qu’il surveille les crevasses et les trous, poursuit M. Lafrenière. Si tu as une roulotte neuve et que tu passes là à 90 km/h, ne me la vends pas rendu au bout, elle ne m’intéressera pas, ta roulotte!

Marie-Hélène Bouchard confirme que l’état de la route peut coûter cher aux automobilistes qui choisissent d’y circuler.

Des rims, ça peut être 100, 200 $, ça dépend tout le temps. Ça peut être aussi des mags [roues en alliage léger] qui coûtent encore bien plus cher. Les pneus aussi. Là, on vient de sortir de l’hiver et les pneus d’hiver sont très chers aussi. Ça coûte vraiment beaucoup de frais , affirme-t-elle. Elle ajoute qu’elle invite les automobilistes à envoyer leurs factures de réparation au ministère des Transports.

Une entreprise de Matagami a obtenu le contrat pour réparer les plus gros trous sur la route 113 entre Lebel-sur-Quévillon et Miquelon. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Tandis que des tronçons de la route 113 à l’est de Waswanipi ont été refaits et que des tronçons en direction de Senneterre seront aussi réparés, Mme Bouchard dit avoir l’impression que le secteur a été oublié.

Tout a été refait à partir de Chibougamau jusqu’au Lac-Saint-Jean et même jusqu’à Québec, mais ici, il n’y a rien. Depuis l’année passée, quand ç'a commencé à être encore pire, on se sent vraiment oubliés. Lebel-sur-Quévillon et la 113 sont oubliées , dénonce-t-elle.

Danger d’accident

Comme il circule plusieurs fois par semaine entre Lebel-sur-Quévillon et Chibougamau en raison de son travail de camionneur, Michel-Éric Beaulieu-Gagné se dit témoin de nombreuses scènes dangereuses sur la route 113.

Souvent, on doit zigzaguer, aller complètement dans la voie de gauche, revenir dans la voie de droite et même parfois dans l’accotement pour éviter des trous qui sont de la grosseur d’un pneu de camion. La chaussée est complètement défaite , confirme-t-il.

Les automobilistes doivent éviter des trous s'ils veulent se rendre à l'accotement. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Beaulieu-Gagné, qui travaille dans le domaine du transport de bois et de ses dérivés, souligne que les manoeuvres que doivent effectuer les chauffeurs pour éviter les trous sont susceptibles de causer de graves accidents.

Faire un flat [crevaison] avant avec une charge brute de 58 tonnes, c’est catastrophique. On ne peut même pas toucher aux freins. J’ai vu des camions lourds verser sur le côté ou se faire arracher des roues. Le danger, c’est de faire des face-à-face, parce que les petits véhicules vont avoir tendance à éviter les trous, avec raison. Et en montant les côtes, des fois, on ne les voit pas quand ils s’en viennent de l’autre côté, et ça crée des situations bien dangereuses , décrit-il.

« Ça fait 10 ans que je conduis des camions et c’est la pire [route] que j’aie vue à date. » — Une citation de Michel-Éric Beaulieu-Gagné, camionneur

Urgence d’agir

Adepte de moto, le maire Lafrenière se résigne à devoir faire un détour important afin de se rendre au Lac-Saint-Jean à l'été.

Je ne peux pas aller sur le côté nord avec ma moto. Si je veux me rendre au Lac-Saint-Jean en moto, il faut que je passe par Montréal et Québec. Ça n’a pas de sens , raconte-t-il en rappelant à nouveau les impacts sur le tourisme.

Plusieurs automobilistes se plaignent du piteux état de la route 113. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour M. Lafrenière, les secteurs les plus dangereux du tronçon reliant Lebel-sur-Quévillon à Miquelon doivent absolument être refaits dès cet été.

Il invite les décideurs à s’aventurer sur la route 113 pour se convaincre de la nécessité des travaux.